Коммунисты выдвинули 60 кандидатов в депутаты, министра Карпенко среди них нет
Коммунистическая партия Беларуси выдвинула на выборы в Палату представителей 60 кандидатов в депутаты. Решение было принято 14 сентября на XIII съезде КПБ в Минске.
Среди выдвиженцев — один кандидат педагогических наук и четыре депутата из действующего состава Палаты представителей. Министра образования Игоря Карпенко, который долгое время возглавлял Коммунистическую партию Беларуси, в числе кандидатов в депутаты от КПБ нет.
Из 60 кандидатов — 46 мужчин и 14 женщин.
“Ещё рабочие, соцработники, педагоги, пенсионеры и молодёжь, в общем-то, представлены все эти слои, — рассказал Еврорадио второй секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов. — Сейчас готовятся к рассылке протоколы, все данные уточняются, чтобы кандидаты сразу могли подать документы в окружные комиссии. Для этого потребуется время”.
В настоящее время в Палате представителей целых восемь депутатов представляют КПБ. Среди белорусских партий она шире всего представлена в белорусском парламенте.
16:45 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».