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Коммунисты выдвинули 60 кандидатов в депутаты, министра Карпенко среди них нет

Коммунистическая партия Беларуси выдвинула на выборы в Палату представителей 60 кандидатов в депутаты. Решение было принято 14 сентября на XIII съезде КПБ в Минске.

Среди выдвиженцев — один кандидат педагогических наук и четыре депутата из действующего состава Палаты представителей. Министра образования Игоря Карпенко, который долгое время возглавлял Коммунистическую партию Беларуси, в числе кандидатов в депутаты от КПБ нет.

Из 60 кандидатов — 46 мужчин и 14 женщин.

“Ещё рабочие, соцработники, педагоги, пенсионеры и молодёжь, в общем-то, представлены все эти слои, — рассказал Еврорадио второй секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов. — Сейчас готовятся к рассылке протоколы, все данные уточняются, чтобы кандидаты сразу могли подать документы в окружные комиссии. Для этого потребуется время”.

В настоящее время в Палате представителей целых восемь депутатов представляют КПБ. Среди белорусских партий она шире всего представлена в белорусском парламенте.
Еврорадио
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