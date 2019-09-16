Среди выдвиженцев — один кандидат педагогических наук и четыре депутата из действующего состава Палаты представителей. Министра образования Игоря Карпенко, который долгое время возглавлял Коммунистическую партию Беларуси, в числе кандидатов в депутаты от КПБ нет.





Из 60 кандидатов — 46 мужчин и 14 женщин.





“Ещё рабочие, соцработники, педагоги, пенсионеры и молодёжь, в общем-то, представлены все эти слои, — рассказал Еврорадио второй секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов. — Сейчас готовятся к рассылке протоколы, все данные уточняются, чтобы кандидаты сразу могли подать документы в окружные комиссии. Для этого потребуется время”.





В настоящее время в Палате представителей целых восемь депутатов представляют КПБ. Среди белорусских партий она шире всего представлена в белорусском парламенте.



