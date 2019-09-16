- Предполагаю, это информационный вброс, который мало соответствует реалиям. В статье речь идет сравнению интеграционных процессов в союзном государстве и Евросоюзе, но интеграция Евросоюза готовилась порядка трех десятков лет. Меры, перечисленные в статье: и унификация Гражданского кодекса, бюджетного и налогового законодательства, банковского, таможенного регулирования и так далее – чисто технически невозможны в указанные сроки.





- А с точки зрения политической целесообразности такой план возможен?





- Вопрос интересный. С точки зрения России на первый план как раз выходит политическая целесообразность, а Беларусь преследует экономическую целесообразность. Учитывая, что российская экономика примерно в 30 раз больше белорусской, то говорить о некой экономической целесообразности вообще говорить не приходится: российская экономика не заметит ни наличия Беларуси, ни ее отсутствия. Очевидно, что с точки зрения России союзное государства – изначально политический проект, который призван продемонстрировать расширение влияния России. А для Беларуси, напротив, очень важны приемлемые цены на российские нефть и газ, важна компенсация за «налоговый маневр», важен доступ на российский рынок, поэтому для Беларуси это важный экономический проект.





Думаю, что задачи, которые сейчас решают белорусские власти, совпадают с тем, что они решали последние 20-25 лет: получить преференции от России в ответ пообещав некую интеграцию, которую в итоге можно будет заболтать.









Реализация плана, описанного «Коммерсантом», несет для белорусской экономики такие потери, которые вряд ли окупятся дешевыми нефтью и газом. Сейчас драйверами белорусской экономики считаются такие свободные экономические зоны, как «Великий камень» и Парк высоких технологий, и совершенно непонятно, как «внутренние оффшоры» будут функционировать в случае интеграции бюджетного и налогового законодательства. А интеграция таможенного законодательства будет подразумевать, что Беларусь должна принять на себя так называемые все российские контрсанкции, запретить молдавское и грузинское вино, запретить сыр, запретить хамон, запретить польские яблоки - и получить еще и западные санкции, если Беларусь на ровном месте присоединится к российским контрсанкциям. Зачем это Беларуси – совершенно непонятно.





- Тогда возникает логический вопрос: зачем «Коммерсанту» этот вброс?





- Что характерно: именно издание «Коммерсант» неоднократно замечено в том, что производило вбросы по теме российско-белорусских отношений. Так неоднократно происходило пару лет д, когда шли сложные переговоры по цене на нефть, по объемам переработки нефти… Не будучи медиаспециалистом, однозначно могу сказать, что главная цель информационного вброса – посмотреть реакцию белорусской стороны.







