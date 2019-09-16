Лукашенко объяснил, зачем женщины в парламенте: Мужики тогда не дурят, не прыгают, не бегают
Александр Лукашенко считает, что около 30—35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат.
Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте. «В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», — заявил глава государства на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает БЕЛТА.
По его мнению, надо поддерживать и женщин, выдвигающих свои кандидатуры. «Мы уже убедились: треть в парламенте женщин — это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», — обратил внимание Лукашенко.
Владимир Андрейченко в свою очередь отметил, что сегодня Беларусь занимает лидирующие позиции среди других стран по количеству женщин-парламентариев.
Напомним, что на этих выборах в парламент баллотируется и фаворитка Лукашенко, Мисс Беларуси Мария Василевич.
14:50 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».