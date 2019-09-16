



Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте. «В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», — заявил глава государства на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает БЕЛТА.





По его мнению, надо поддерживать и женщин, выдвигающих свои кандидатуры. «Мы уже убедились: треть в парламенте женщин — это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», — обратил внимание Лукашенко.





Владимир Андрейченко в свою очередь отметил, что сегодня Беларусь занимает лидирующие позиции среди других стран по количеству женщин-парламентариев.





Напомним, что на этих выборах в парламент баллотируется и фаворитка Лукашенко, Мисс Беларуси Мария Василевич.



