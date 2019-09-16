Наталья Эйсмонт о «конфедерации»: Мы идем на экономически целесообразные шаги. Но независимость — святое
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала «Нашей Ниве» информацию о программе экономической интеграции Беларуси и России, которую распространил российский «КоммерсантЪ».
Можно оценивать это как вброс, а если нет, то как обществу понимать фразы о «более чем конфедерации»?
«Все громкие термины, используемые в приведенной статье, — конфедерация, федерация и т.д. — мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия», — полагает Наталья Эйсмонт.
Она подчеркнула, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.
«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — подчеркивает пресс-секретарь Александра Лукашенко.
Она напомнила, что на уровне ведомств в Беларуси и России отлично налажена работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. «Это те органы, через которые, согласно договоренностям президентов, решаются и будут решаться вопросы двусторонних отношений», — полагает она.
«Что касается вопроса о «вбросе» — Программа станет Программой, только тогда, когда ее подпишут Президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре — опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается.
По всем иным интересующим подробностям мы предлагаем обращаться к тем, кто данную информацию «слил», — подытожила Наталья Эйсмонт.
14:40 16/09/2019
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