Ярослав Романчук. Если информация об интеграции Беларуси и России, опубликованная российскими СМИ, соответствует правде, то статус нашей страны фактически ничем не будет отличаться от субъектов Российской Федерации. Об этом в комментарии belsat.eu заявил белорусский экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса





«Если будет так, как написано в этом документе – и промышленная политика единая, и социальная, и антимонопольная, и таможенная, и налоговая – то это, безусловно, поглощение», – заявил экономист.





В ситуации, когда даже сами россияне заявляют, что в России не работает верховенство права, нет независимых судов, а есть олигархизация и силовой ресурс, который взял контроль над экономикой, это означает просто сдачу экономики под власть этих кланов, отметил Романчук.





Эксперт напомнил, что в Евросоюзе к расширению интеграции шли 40 лет. И даже сейчас, когда есть единая валюта, в ЕС нет единой налоговой политики.





«Если они говорят, что будет единая таможенная политика, объединение налоговых систем, то чем отличается тогда Республика Беларусь от Татарстана, Башкортостана или других субъектов Федерации? Я не вижу здесь никакой разницы», – подчеркнул собеседник.









По его мнению, если в союзе Беларуси и России уже будут перемешаны элементы федерации и конфедерации, то очень просто будет ввести и другое объединение.





«И говорить о том, что останется Беларусь как некая независимая политическая единица на карте мира, я бы не стал», – заявил Ярослав Романчук.





Собеседник считает, что если информация российских СМИ правдива, то это однозначно является национальной изменой. Ведь ни Правительство, ни Администрация главы государства, ни МИД не консультировались, не приглашали общественное и научное сообщество, бизнес к обсуждению такого документа.





«Если он будет таким образом подписан, тогда Беларусь превратится в «Белоруссию», – считает экономист.