Игорь Борисов: Любая интеграция с Россией - это подчинение Беларуси
Белорусские политики сегодня активно комментируют статью "Коммерсанта", в которой обнародованы некоторые подробности новых белорусско-российский интеграционных договоренностей.
В частности, председатель Белорусской-социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов заявил "Белорусскому партизану:
- Правильно отметили эксперты: ВВП Беларуси и России отличается в 29 раз в пользу последней и это означает, что белорусская экономика при перезапуске так называемого “Союзного договора” просто будет раздавлена российским капиталом.
Дальше, хочешь – не хочешь, начнется этап политической интеграции. Она с повестки дня не исчезла и не уходит и поэтому экономическая интеграция – это первый шаг к политической.
Если это не остановить сейчас – позже это сделать будет очень сложно. Белорусы должны понимать, что национальная экономика – это фундамент независимости. Будет своя экономика -будет и независимая страна.
Я призываю всех демократических кандидатов в депутаты обращать внимание на этот пункт в своих предвыборных выступлениях и материалах – избирательная кампания как раз подходящая возможность для легальной работы с гражданами.
Если власть этого не услышит сейчас - митинги протеста должны стать хорошим аргументом против навязанной нам интеграции.
14:13 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».