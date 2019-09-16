Игорь Борисов: Любая интеграция с Россией - это подчинение Беларуси





В частности, председатель Белорусской-социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов заявил "Белорусскому партизану:





- Правильно отметили эксперты: ВВП Беларуси и России отличается в 29 раз в пользу последней и это означает, что белорусская экономика при перезапуске так называемого “Союзного договора” просто будет раздавлена российским капиталом.





Дальше, хочешь – не хочешь, начнется этап политической интеграции. Она с повестки дня не исчезла и не уходит и поэтому экономическая интеграция – это первый шаг к политической.





Если это не остановить сейчас – позже это сделать будет очень сложно. Белорусы должны понимать, что национальная экономика – это фундамент независимости. Будет своя экономика -будет и независимая страна.









Я призываю всех демократических кандидатов в депутаты обращать внимание на этот пункт в своих предвыборных выступлениях и материалах – избирательная кампания как раз подходящая возможность для легальной работы с гражданами.





Если власть этого не услышит сейчас - митинги протеста должны стать хорошим аргументом против навязанной нам интеграции.