Андрей Егоров, комментируя Об этом «Белорусскому партизану» заявил директор Центра европейской интеграции, комментируя публикацию российского «Коммерсанта» с подробностями новых интеграционных договоренностей.





- Картинка чуть-чуть проясняется, хотя по-прежнему остается туманной. Пока очевидно, что задуман достаточно глубокий уровень интеграции – предполагаемая интеграция в ряде очень чувствительных областей, которой раньше не было. Например, унификация банковского законодательства и банковского контроля – это пока не единая валюта, но уже более конкретный путь к единой валюте. То же самое касается и других областей, например, налогового и гражданского законодательства.

Предполагаемые меры существенно углубляют союзную интеграцию и ведут к фактической утрате контроля Беларуси над существенными областями жизнедеятельности страны.





- Складывается ли целостная картинка «союзной интеграции»?





- В публикации «Коммерсанта» ничего не обнародовано, поэтому по-прежнему ничего не понятно. Ясно одно: это шаг на углубление союзной интеграции, на реализацию союзного договора. Запланированные действия привязывают Беларусь к России, и Россия будет подсаживать Беларусь на исполнение подписанных обязательств. Союзный договор, как ружье, до сих пор висел на стене и не стрелял, сейчас его зарядили через новые договоренности, дорожные карты. А дальше Россия будет давить на Беларусь, принуждая к экономической и политической формам интеграции. Раз договор подписали – исполняйте, иначе забудьте о субсидиях. У Москвы появятся основания более жестко давить на Беларусь: как удав, все сильнее и сильнее сдавливающий жертву.





- Измотать экономически, чтобы взять политически?





- Экономическая интеграция – способ привязки Беларуси к России. Как говорится, коготок увяз – птичке конец. Вот такой стратегии придерживается Кремль.





- Многие высказывают скепсис в связи с публикацией «Коммерсанта». Насколько достоверным можно считать слив российского издания?





- Сложно говорить, потому что документов действительно никто и в глаза не видел. Собственно, именно тайная подготовка всех этих документов и вызывает столь острую информационную реакцию: на любой вброс следует массовая реакция. Потому что до сих пор общество не знает» что же это такое, «углубленная интеграция», и что нас ждет дальше.