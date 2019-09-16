«Коготок увяз – птичке конец». У Москвы появятся основания более жестко давить на Беларусь
Предполагаемые меры существенно углубляют союзную интеграцию и ведут к фактической утрате контроля Беларуси над существенными областями жизнедеятельности страны.
Об этом «Белорусскому партизану» заявил директор Центра европейской интеграции Андрей Егоров, комментируя публикацию российского «Коммерсанта» с подробностями новых интеграционных договоренностей.
- Картинка чуть-чуть проясняется, хотя по-прежнему остается туманной. Пока очевидно, что задуман достаточно глубокий уровень интеграции – предполагаемая интеграция в ряде очень чувствительных областей, которой раньше не было. Например, унификация банковского законодательства и банковского контроля – это пока не единая валюта, но уже более конкретный путь к единой валюте. То же самое касается и других областей, например, налогового и гражданского законодательства.
Предполагаемые меры существенно углубляют союзную интеграцию и ведут к фактической утрате контроля Беларуси над существенными областями жизнедеятельности страны.
- Складывается ли целостная картинка «союзной интеграции»?
- В публикации «Коммерсанта» ничего не обнародовано, поэтому по-прежнему ничего не понятно. Ясно одно: это шаг на углубление союзной интеграции, на реализацию союзного договора. Запланированные действия привязывают Беларусь к России, и Россия будет подсаживать Беларусь на исполнение подписанных обязательств. Союзный договор, как ружье, до сих пор висел на стене и не стрелял, сейчас его зарядили через новые договоренности, дорожные карты. А дальше Россия будет давить на Беларусь, принуждая к экономической и политической формам интеграции. Раз договор подписали – исполняйте, иначе забудьте о субсидиях. У Москвы появятся основания более жестко давить на Беларусь: как удав, все сильнее и сильнее сдавливающий жертву.
- Измотать экономически, чтобы взять политически?
- Экономическая интеграция – способ привязки Беларуси к России. Как говорится, коготок увяз – птичке конец. Вот такой стратегии придерживается Кремль.
- Многие высказывают скепсис в связи с публикацией «Коммерсанта». Насколько достоверным можно считать слив российского издания?
- Сложно говорить, потому что документов действительно никто и в глаза не видел. Собственно, именно тайная подготовка всех этих документов и вызывает столь острую информационную реакцию: на любой вброс следует массовая реакция. Потому что до сих пор общество не знает» что же это такое, «углубленная интеграция», и что нас ждет дальше.
Юрий Дубенецкий, "Белорусский партизан"
14:03 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».