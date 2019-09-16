Ольга Ковалькова вступила в ОГП?





«Белорусский партизан» поинтересовался, не ошибка ли это.





-- Нет, -- ответила Ольга Ковалькова. – Дело в том, что на парламентские выборы я выдвигаюсь в рамках правоцентристской коалиции, у нас общий список. Я собираю подписи, но мне уже дважды раза отказывали в регистрации, поэтому иду на выборы от ОГП, как и другие наши кандидату. Потому что у нас не зарегистрированная партия, мы имеем лишь оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия».





-- Вы уже устраивали пикеты в столице?





-- Нет, но планируем в самое ближайшее время. Вчера в Гомеле был пикет, так что я пока по регионам езжу.





-- И как настроение в регионах? Что люди говорят?





-- Охотно ставят подписи. Особенно когда слышат, что кандидаты не от власти, а представляют альтернативное мнение. Даже спасибо говорят, что есть еще такие люди. Я очень даже вдохновилась, пообщавшись с людьми! Мы пару часов ходили по квартирам, общались. Конечно, чувствуется, что люди немного утомлены. Но когда видят, что кто-то готов решать проблемы, моментально душевно откликаются, рассказывают о проблемах, о том, что болит.









-- Глава одной провластной партии не так давно говорил, что ходьба за подписями по квартирам не дает эффекта, многие неохотно идут на контакт…





-- В Гомеле нам не открыли двери, может быть, только в трех квартирах. И, как правило, это были люди пожилого возраста. Но чтобы с нами вообще отказывались разговаривать – такого не было. Может, повезло. Но я и раньше ездила по регионам, и не сталкивалась с категорическими отказами. Наоборот, мне кажется, люди очень охотно идут на контакт.





-- Вы уже знаете, кто баллотируется по вашему округу. Как оцениваете свои шансы на победу?





-- Самый главный конкурент у меня – председатель Мингорсовета Василий Панасюк. При первом же удобном у него случае буду у него спрашивать, что сделано для Минска и почему бюджетные деньги тратятся то на новое здание Верховного суда, то на Европейские игры, а на нужны города остаются лишь крохи. Думаю, должно быть интересно!





-- Без сомнений. Даже Лукашенко сказал, что избирательная кампания должна быть веселой. Но, судя по началу кампании, вас не придется поздравлять с депутатским мандатом…





-- Я все маю, и это не первая компания для меня.





Но когда нет хоть маленькой надежды и веры на победу, вообще крайне сложно работать и что-то делать. Надо верить, что добро победит зло! Рано или поздно. И если политик мотивирован, верит в себя, то, не исключено, что ему все же удастся изменить ситуацию. Не надо бояться отстаивать свои интересы. Ну и безусловно, нужно показывать весь фарс, который происходит на выборах – начиная с момента регистрации, формирования окружных комиссий.





Например, я проанализировала состав своей окружной комиссии: четыре человека работают в одной школе. Директор, два его заместителя и просто учительница вошли в состав одной окружной комиссии. На мой взгляд, это ненормально. Такие факты должны становиться публичными, об этом нужно говорить. И когда ты знаешь от начала до конца, как все происходит, в конце не наступает разочарования.









-- А вы пытались как-то обратить внимание на этот факт внимание Центризбиркома, например?





-- Безусловно, в рамках кампании «Право выбора» мы коллекционируем подобные факты. И они будут во всех наших отчетах. Центризбирком говорит, что у нас все прекрасно, но когда посмотришь, то в каждую компанию одни и те же люди баллотируются -- от одних и тех же организаций. И практически все члены комиссией – представители бюджетной сферы, то это говорит о том, что комиссии совсем не независимые. И для ОБСЕ такие факты будут очень интересными…







