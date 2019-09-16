Лукашенко зазывает оппозицию на выборы

Если есть оппозиция - пусть идет на выборы





"Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит, нет развития. Поэтому, не в обиду депутатам сказано, должны прийти люди лучшие, которые, когда это надо будет, поведут республику вперед", - сказал Лукашенко на встрече со спикером Палаты представителей.





По словам президента, парламент должен представлять все слои белорусского общества: от молодежи до пожилых людей. Профсоюзные и общественные организации, партии должны выдвинуть в парламент своих кандидатов и отстаивать их, уверен Лукашенко.





"Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии - и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно. Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть", - подчеркнул глава государства.





Как отметил Лукашенко, эти люди, возможно, мыслят "несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос". Президент подчеркнул, что это - его принципиальный подход.









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При этом в беседе с Андрейченко президент отметил, что у действующего состава парламента еще есть ряд нерешенных вопросов.





"У нас остался ряд важнейших вопросов, которые мы не можем не рассмотреть нынешним составом. Так было всегда. Мы вступаем в новый год - финансовый, экономический, как угодно его можно называть - и в весьма важный политический период (то ли еще будет в будущем году)", - отметил Лукашенко, его слова привела БелТА.





Как подчеркнул президент, парламенту необходимо рассмотреть и принять основные плановые финансовые документы на будущий год.





Ранее министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщал о том, что проект республиканского бюджета на 2020 год "ляжет на стол" президенту уже 1 августа. По словам министра, бюджет планируется дефицитным, однако подробностей о нем известно пока немного. Спикер Палаты представителей Андрейченко ранее выражал надежду на то, что депутаты смогут ознакомиться с проектом бюджета в сентябре - до открытия осенней сессии.





Выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября, членов Совета Республики изберут на неделю раньше - 7 ноября.



