В посольстве США информацию о возможном визите Хэйла в Беларусь в этом месяце не подтвердили, но и не опровергли.





"Не комментируем", – заявили Sputnik в пресс-службе американской дипмиссии, отвечая на вопрос, приедет ли заместитель госсекретаря на текущей либо следующей неделе.





Дэвид Хэйл занимает пост заместителя госсекретаря США с августа 2018 года. На эту должность он поступил с поста главы дипмиссии США в Пакистане, где работал с 2015 по 2018 годы.





Что может обсуждать заместитель госсекретаря в Минске





Цель приезда заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла – обсуждение вопроса дипломатического присутствия Вашингтона в Беларуси, а также потенциальный обмен послами, писало издание Foreign Policy со ссылкой на источники, осведомленные о визите.





Источник в госдепартаменте заявлял, что США "поддерживают суверенитет и независимость Беларуси" и продолжают работать с "правительством и народом Беларуси для укрепления демократических институтов и уважения к фундаментальным свободам".









Как посольства в Беларуси и США остались без послов





Громкий политический скандал возник между Беларусью и США в 2008 году. США в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина ввели дополнительные санкции в отношении предприятий концерна "Белнефтехим". Тогда американский Минфин заморозил все находящиеся под юрисдикцией США банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.





Александр Лукашенко назвал этот шаг "экономическим шантажом со стороны недобросовестных конкурентов".





Минск отозвал своего посла в Америке Михаила Хвостова "для консультаций" и предложил главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт покинуть страну с той же целью. Она вначале не согласилась, но через несколько дней после настойчивой рекомендации белорусского МИД была вынуждена это сделать.





Затем на белорусском телевидении вышел сюжет о разоблачении американской шпионской сети, действовавшей на территории Беларуси. И Минск вновь потребовал у Вашингтона урезать дипломатический штат.









В результате в течение года из Беларуси были высланы 30 из 35 сотру ик посольства США. И последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.





И вот в январе 2019 года появилась информация о том, что США и Беларусь собираются восстановить численность дипломатов. В марте Минск посетил заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент. Тогда МИД Беларуси официально заявил о снятии ограничения на количество сотрудников посольства США.



