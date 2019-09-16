Евгений Прейгерман: Уже не задний двор России и не черная дыра Европы

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ОСТАЛИСЬ В ПРЕЖНЕМ СОСТОЯНИИ»





- 6 сентября премьеры Беларуси и России парафировали пакет документов о совместных действиях в рамках реализации договора о Союзном государстве, который представят главам государств 8 декабря 2019г. Конфликт, длящийся без малого год, близок к разрешению?





- Я критически подхожу к самому определению «конфликт». С одной стороны, Россия устами Медведева в декабре прошлого года выдвинула Минску «интеграционный ультиматум», как многие пишут. С другой стороны, главный принцип союзного договора - паритет, т.е. ни одно из положений договора не может быть реализовано, если Беларусь против. Механизмы блокирования решений заложены как на уровне Госсовета, который действует по принципу «одна страна - один голос», так и на уровне союзного правительства и парламента. Можно прийти к выводу, что именно из-за паритетности союзный договор так и не заработал, потому что Россия в итоге отказывалась от полноценного паритета. И коль скоро идет разговор о реализации договора 1999г., сохранение принципа паритетности создает более выигрышную ситуацию для Беларуси. Можно ли говорить в данном случае про конфликт?





- Пока в Москве шли переговоры, в Бресте Лукашенко весьма остро прошелся по всем болевым точкам двусторонних отношений: по нефти, газу и даже чернобыльской катастрофе. Прозвучали угрозы забрать две ветки нефтепровода «Дружба», если придется организовывать поставки нероссийской нефти. Как согласуются между собой действия премьера и президента: один парафирует документы, второй грозит России?





- Болевые точки в отношениях двух стран лежат на поверхности. Румас уже объявил, что реализация программы и «дорожных карт» должны в итоге привести к реализации принципа «два государства - один рынок». Такой подход всегда являлся главной проблемой в рамках не только Союзного государства, но и Евразийского экономического союза. Экономический рынок должен был существовать уже как минимум с 2015г. При подписании договора о ЕАЭС достигнута договоренность, что возникающие барьеры и ограничения в течение определенного времени должны сниматься. Для Беларуси в первую очередь актуален вопрос энергетических ресурсов: до 2025г. в рамках ЕАЭС должен быть создан единый рынок нефти, нефтепродуктов и газа, а сейчас эта же проблема рассматривается на двустороннем треке.





Лукашенко в Бресте снова напомнил: «вышли на экономику и начинают торговаться - природный газ, нефть и прочее». Это - ключевой момент: для Беларуси есть смысл вести разговор об «углублении интеграции» только в случае движения к единому рынку. Подписали договор о создании Евразийского экономического союза, заложили огромное количество изъятий и ограничений, а под это Россия начинает налоговый маневр. Сложно обвинить Россию в юридическом нарушении договора, но он явно нарушает дух договора и тем более заложенные в нем декларации и планы по созданию единого рынка.





Действия Румаса и заявления Лукашенко показывают, что болевые точки остались в прежнем состоянии. Для Минска принципиально важно создание единого рынка, в рамках которого белорусские субъекты хозяйствования получают нефть и газ по ценам Смоленской области, потому что единственная разница в ценах может возникнуть за счет транспортного плеча, но не может резко увеличиваться на границе. В таком случае теряется смысл всякой экономической интеграции. Это значит, что проблемы остаются.









«ИНИЦИАТИВЫ МИНСКА НАХОДЯТ ОТКЛИК»





- С главным стратегическим партнером Минска Россией отношения явно не клеятся. Одним из стратегических партнеров Беларуси на международной арене объявлен и Китай. Какова вообще динамика белорусско-китайских отношений?





- Наверное, динамика двусторонних отношений развивается по нарастающей: в последние годы Беларусь реализует с Китаем множество совместных проектов. Хотя среди них попадаются и неудачные, как, например, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.





Но отношения с Китаем рассматриваются как большая перспектива: если будут реализованы китайские задумки насчет инфраструктурных проектов, Беларуси крайне важно получить от них максимальную выгоду, особенно с учетом своего географического положения. Судя по всему, раньше Китай рассматривал Украину в качестве ключевого государства Восточной Европы, через которое можно войти в Западную Европу, в том числе и логистически, но после событий 2014г., после аннексии Крыма, после начала войны на Донбассе в наиболее выигрышном положении оказалась Беларусь. В перспективе китайские проекты очень интересны, и глупо было бы упускать даже те выгоды, которые не кажутся очевидными здесь и сейчас. Эксперты по-разному оценивают деятельность и перспективу «Великого камня», но факт, что растет число резидентов в нем, причем не только за счет китайских компаний, но и крупнейшего речного порта Европы - дуйсбургского в качестве держателя акций, что говорит о перспективах этого проекта.





Мы знаем, что Китай - действительно очень сложный экономический партнер, причем не только в отношениях с Беларусью, но и со всем миром. Кредитные ресурсы, которые предлагает Китай в достаточно больших объемах, всегда связанные, всегда остается вопрос собственной рабочей силы (белорусской), технологий (китайских), которые часто не соответствуют высоким стандартам. Проблемы никуда не деваются. Но чтобы максимально минимизировать риски, всегда важно искать точки соприкосновения со всеми странами, даже с теми, в отношениях с которыми есть большие проблемы.





- Буквально в течение недели в Минске прошла международная конференция по борьбе с терроризмом, Лукашенко встретился с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, а также с заместителем генсека - главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Насколько успешно минский проект «Хельсинки-2» продвигается на международной арене?





- Вопрос достаточно сложный. Никто не выступает против выработки правил игры в новых реалиях международной безопасности. Проблема заключается в том, что правила игры нельзя просто взять и придумать, по крайней мере, правила, которые будут работать и позволят избегать в будущем серьезных кризисов в сфере безопасности. Сегодня мы находимся в той точке, когда баланс, установившийся после «холодной войны», уже нарушен, но непонятно, когда и в каком виде сложится новый.





Поэтому и реакция на подобные инициативы двойственная. Две недели назад я находился в штаб-квартире ОБСЕ по приглашению генсека и участвовал в экспертном проекте, который преследует те же цели, что и белорусская инициатива. Она находит все больший отклик и в экспертном сообществе, и среди международных чиновников. Но с учетом того, что мы не сможем прийти к работающим договоренностям до установления нового баланса сил, интересов, потенциалов ключевых государств, сегодня необходимо говорить не только о будущей перспективе «Хельсинки-2», но и о том, каким образом здесь и сейчас мы сможем минимизировать вероятность кризисов, пока система международной безопасности находится в турбулентном состоянии.





Инициативы Минска находят все больший отклик, потому что Беларусь может предложить не только идеи, но и структурные вещи. Беларусь, как ни крути, союзник России и пользуется куда большим доверием, чем другие страны. И одновременно у нас заключены соглашения в сфере безопасности со всеми соседями, в том числе со странами Балтии, Польшей, Украиной. Даже на их базе можно разрабатывать меры безопасности куда более высокого уровня, чем могут предложить другие государства.





- «Хельсинки-2» позволит вывести на новый уровень отношения с Евросоюзом и США?





-Только одна идея - нет, конечно же. Но она способствует тому, что Беларусь в глазах всего мирового сообщества больше не выглядит как некий задний двор России или черная дыра Европы. Инициативы позволяют привлечь внимание к государству, Беларусь недавно посетил советник президента США Джон Болтон. Цель его визита - понять, что и как здесь думают и каким образом это можно использовать в общих интересах. Это результат, пусть и непрямой, белорусских инициатив, в том числе «Хельсинки-2».









«ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА - ЭТО НЕ О ДРУЖБЕ»





- В свое время официальный Минск активно пробивал идею выстраивания отношений со странами «дальней дуги». Как сложилась судьба этого проекта?





- Сейчас активно используется формула «30-30-30» - формула диверсификации экономики. Треть белорусского экспорта должна приходиться на Россию, треть - на Евросоюз, треть - на иные страны, грубо говоря, на ту же «дальнюю дугу». И с экономической, и с политической точки зрения мы в первую очередь должны максимально нормализовать отношения с теми, кто поближе. Но и страны «дальней дуги» все активнее не просто появляются на радаре нашей страны, но и достигается прогресс с теми же Штатами, который, правда, не позволяет пока считать отношения полностью нормализованными.





- Давайте резюмируем и попытаемся составить рейтинг друзей Беларуси.





- Мы используем аналогии про дружбу в политике, во внешней политике, но они на самом деле обманчивы. Политика государства - это не о дружбе, а об интересах. В отношениях с Россией помимо географии объективной реальностью является то, что большую часть прошлого столетия мы прожили в одном государстве, сложилось огромное количество семейных связей, культурная близость, языковая. Но это не отменяет интересов - какая бы риторика ни сопровождала внешнеполитическую деятельность государства, в первую очередь оно занимается отстаиванием государственных интересов. И чиновники тоже должны думать в первую очередь об интересах своего государства, а не другого, каким бы близким и дружественным оно ни было. В этом плане Беларусь обязательно должна сохранить дружественные связи с Россией, потому что это соответствует нашим интересам.





Точно так же соответствует нашим интересам максимальное углубление отношений с Европейским союзом, Китаем, США. Понятно, что приходится постоянно лавировать между большими игроками, у которых постоянно возникают противоречия друг с другом, иногда они вырастают до конфликтов. Наша беда в том, что при возникновении или усилении конфликтов это произойдет в нашем регионе или, не дай Бог, на нашей территории. Это усложняет задачу. Но и пребывание в статусе заднего двора не в интересах Беларуси - в конечном итоге страна станет терять свой суверенитет и встанет вопрос: а зачем нам такое государство?





С уверенностью можно говорить, что Беларусь продолжит то, что называется «многовекторной политикой», которая предыдущие 20 лет была не очень удачной. А сейчас есть большое стремление сделать ее удачной, потому как это единственное, что в полной мере соответствует нашим интересам. Но я это концептуально квалифицирую не как многовекторную политику, а как политику внешнеполитического хеджирования: задача нашего государства - максимально снизить риски, которые могут возникать на международной арене. Это значит, что стране придется развивать отношения со всеми, несмотря на существующие проблемы.