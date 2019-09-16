На совещании ОБСЕ обсудят ситуацию с правами человека в Беларуси накануне выборов
В рамках Совещания ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения, которая начала работу в Варшаве 16 сентября и продлится две недели, запланирован ряд мероприятий с участием представителей белорусского гражданского сообщества.
Среди прочего, на этой крупнейшей европейской конференции по правам человека белорусские неправительственные организации 26 сентября проведут параллельное мероприятие, посвященное обзору положения с правами человека в Беларуси накануне парламентских выборов.
Организаторами дискуссии «Гражданское общество и права человека в Беларуси накануне парламентских выборов" является Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси в сотрудничестве с Правозащитным центром "Весна", Центром правовой трансформации Lawtrend и Комитетом защиты репрессированных "Солидарность". Как ожидается, Специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси г-жа Анаис Марин присоединится к этой дискуссии.
Мероприятие состоится 26 сентября с 13:30 до 14:30 в комплексе Варшавского национального стадиона.
В ходе презентации представители белорусских НПО оценят последние законодательные изменения, касающиеся свободы собраний, свободы ассоциаций, борьбы с пропагандой экстремизма, усилением касающихся неправительственных организаций мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, запланированные правительством изменения в законы об общественных объединениях и политических партиях, а также смягчение ответственности за деятельность незарегистрированных организаций.
От имени внутренней коалиции по наблюдению за выборами "Правозащитники за свободные выборы" будет представлен обзор первых этапов избирательной кампании. Участники также выложат мнение относительно результатов Межведомственного плана реализации рекомендаций, адресованных Республике Беларусь в рамках механизмов ООН (известного как Национальный план по правам человека), который осуществляется правительством Беларуси с ноября 2016. Также будут высказаны оценки относительно подготовки к будущему третьему раунду Универсального периодического обзора по Беларуси, который запланирован на сессии Совета ООН по правам человека в мае 2020 года.
Совещание по человеческому измерению (HDIM) государств-участников ОБСЕ является крупнейшей конференцией по правам человека и демократии в Европе. Она организуется каждый год Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в качестве платформы для 57 государств-участников ОБСЕ, партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, структур ОБСЕ, гражданского общества, международных организаций и других заинтересованных субъектов для контроля за выполнением обязательств ОБСЕ в области человечес о измерения, обсуждения связанных с этим проблем, обмена передовым опытом и рекомендациями по дальнейшему совершенствованию. В этом году HDIM пройдет с 16 по 27 сентября.
09:34 16/09/2019
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