Правозащитник Павел Сапелко о выборах: Полдела сделано

На первом этапе потребовалось собрать полторы тысячи человек в территориальные и окружные избирательные комиссии - органы, которые будут принимать достаточно важные решения в ходе выборов. Эти люди примут и изучат документы по выдвижению кандидатов в Палату представителей, решат вопрос об их регистрации, будут следить за агитацией, установят итоги выборов по округам, областям и Минску. Они станут стеной перед разного рода нежелательными и раздражающими субъектами, пристально изучат их подписные листы или, наоборот, зажгут зеленый свет проверенным и достойным. Они же рассмотрят жалобы кандидатов и на кандидатов и примут удовлетворяющие реальных организаторов выборов решения.









Для безупречной и гладкой работы этих деталей конвейера по производству парламентариев требуется одно: подходящие властям (а утверждают составы комиссий на совместных заседаниях президиумов областных, Минского городского советов депутатов и областных, Минского городского исполнительных комитетов) по качествам представители трудовых коллективов, групп граждан, партий и других общественных объединений.





Справка «БелГазеты». По информации, размещенной на сайте Центризбиркома, представители политических партий составляют 19,1% общего числа выдвиженцев в окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Всего образовано 110 окружных избирательных комиссий. В их состав выдвинуто 1959 человек, из которых 1427, или 72,8%, - общественными объединениями. Партии выдвинули 375 человек, или 19,1%, другие общественные объединения - 1052 (53,7%). Среди партий самыми активными на этом этапе избирательной кампании оказалась КПБ. Коммунисты выдвинули в окружные избиркомы 86 представителей, или 4,4% общего количества кандидатур. Далее следуют Белорусская партия левых «Справедливый мир», которая выдвинула 74 человека (3,8%), и Республиканская партия труда и справедливости - 60 (3,1%). Что касается других общественных объединений, то в лидерах профсоюзы, которые выдвинули 286 человек (14,6%). РОО «Белая Русь» и БРСМ предложили по одному своему представителю во все 110 окружных избирательных комиссий. От граждан путем подачи заявлений в окружные избиркомы выдвинуто 625 человек, или 31,9%, от трудовых коллективов - 77 (3,9%). После образования окружных избиркомов претенденты на места в парламенте могут подавать туда документы (первым делом о регистрации инициативных групп по сбору подписей избирателей для выдвижения). Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.









Надо оговориться, что ошибаются те, кто считает, будто выборы делаются в процессе голосования и подсчета голосов. В белорусских политических выборах нет незначительных деталей: как говорится, неважно как голосуют, важно - как считают. И, конечно же, важно - кто считает. Еще важно, как закрывают процесс от наблюдателей, как проводят сногсшибательные по скорости выдачи и заполнения бюллетеней голосования за пределами участков, как отражают в протоколах результаты подсчета, как не заверяют протоколы наблюдателей, как «работают с цифрами» в комиссиях… В общем, ненадежному человеку это не поручишь.





Оппозиционные партии (кроме тех, что принципиально, как КХП-БНФ, или еще по какой причине бойкотируют каждые выборы) выдвигают полторы сотни представителей в комиссии на этом этапе. Столько же выдвигают политически активные общественные организации. Власти оживляют полдесятка провластных псевдо-партий, а к ним присоединяются вечно живые коммунисты и люди с особым путем - либерал-демократы. На приставку «псевдо» эти функционеры обижаться не должны: за политическую власть они бороться не собираются, вне выборов об этих партиях мало кто слышит. Вот, например, Белорусская социально-спортивная партия: на прошлых парламентских выборах в 2016г. она направила 660 представителей в участковые комиссии (всех - в Минске) и не выдвинула ни одного кандидата в депутаты. Еще какое-то количество членов комиссий появляется там по воле трудовых коллективов, значительная часть выдвигается гражданами.





Некоторые совмещают несколько способов выдвижения, наводя хаос в статистике выдвижений: в этом году так по странному стечению обстоятельств получилось в Гродненской области: 181 человек вдруг захотели выдвинуться двумя субъектами. В Гомельской и Гродненской области - по одному, в Минске, а в Минской, Витебской и Могилевской собирать два комплекта документов не додумался никто. Мистика. По оценке наблюдателя - все провластные выдвиженцы.





Ну и наконец - главные источники кадров для формирования комиссий: на всех кампаниях лидировали и составляли по меньшей мере 40% в комиссиях четыре общественные объединения: «Белая Русь», БРСМ, Белорусское общественное объединение ветеранов и Белорусский союз женщин. Представлены многочисленные отраслевые объединения Федерации профсоюзов, а замыкали список «иные общественные объединения». В этом году к топ-5 добавили Белорусский фонд мира. Хотя, кроме упомянутых полутора сотен оппозиционных выдвиженцев и нескольких представителей региональных общественных организаций, компания там тоже узнаваемая и представительная: Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Белорусское общество Красного Креста.





Старожилы наблюдения за выборами замечают, что часто одни и те же люди из власти, в том числе исполкомовские функционеры разных рангов, меняют способы выдвижения, позиции в комиссиях, но остаются там годами.





В назначенные дни чиновники исполкомов и облсоветов голосуют, и на свет появляются 117 окружных и территориальных комиссий по 13 членов в каждой. В этом году в них для представителей оппозиции заботливо оставили 35 мест. Если предположить, что совпадений, когда два оппозиционера попадут в одну комиссию, не будет (а их наверняка не будет), то в двух третях комиссий не будет даже одного оппозиционера. Потому как их общее количество - два с половиной процента всех членов комиссий.





Долгое время власти муссировали тезис о том, что оппозиционеров в комиссиях мало только потому, что их туда направляют немного. Может, и не так много, как ребят с государственным бюджетным финансированием. Но вот еще что: если вычислить процент «проходимости» на этих выборах, то выяснится, что от выдвинутых оппозиционных партийцев в комиссию попадают как минимум втрое реже, чем от провластных. Для представителей оппозиционных общественных объединений этот показатель вообще потрясающий: шансов попасть в комиссии у оппозиционеров в 33 раза меньше, чем у выдвиженцев «Белой Руси» и Ко. Вот такая арифметика.





Похожая статистика наверняка будет и с участковыми комиссиями. У них задачи на предстоящем голосовании не менее, если не более важные…