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Сын президента Грузии стал сотрудником администрации президента Франции

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили Теймураз Горджестани стал сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает французская газета Le Journal du Dimanche.


Сын грузинского лидера имеет гражданство Франции и Грузии, он работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке и посольстве Франции в Лондоне. Теперь ему предстоит заниматься вопросами, связанными со странами регионов Азии, Северной и Латинской Америки.

Саломе Зурабишвили, родившаяся в 1952 году в Париже и имевшая французское гражданство, с 1974 года работала в системе МИД Франции. В 1992 году она была назначена первым секретарем представительства Франции в НАТО, в 1993 году стала заместителем постоянного представителя республики в Европейском союзе.


В 2003 году она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В 2004 году грузинский президент Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии и предоставил грузинское гражданство.

В декабре 2018 года Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии.
Oxu.az
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