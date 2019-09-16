World Leaders Group Chat: Лукашенко научился делать селфи





Известный мем с участием мировых лидеров, которые якобы общаются в интернет-чате, украинские юмористы переделали на свой манер и показали видеоролик на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) «Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе», организованной Фондом Виктора Пинчука. Встреча проходила в Киеве с 12 по 14 сентября, пишет reform.by





Запись шуточного чата опубликовал у себя в Facebook исполнительный вице-президент Atlantic Council Дэймон Уилсон.





«Новый президент Украины Зеленский продолжает шутить и в новой должности. По его приглашению участники юмористического шоу «Слуга народа», благодаря которому он стал президентом, приехали на конференцию YES в этом году и повеселили гостей. Посмотрите, что получилось из чата World Leaders Group, куда он только что попал», — написал он.



