World Leaders Group Chat: Лукашенко научился делать селфи
Александр Лукашенко стал участником интернет-чата мировых лидеров и научился делать селфи.
Известный мем с участием мировых лидеров, которые якобы общаются в интернет-чате, украинские юмористы переделали на свой манер и показали видеоролик на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) «Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе», организованной Фондом Виктора Пинчука. Встреча проходила в Киеве с 12 по 14 сентября, пишет reform.by
Запись шуточного чата опубликовал у себя в Facebook исполнительный вице-президент Atlantic Council Дэймон Уилсон.
«Новый президент Украины Зеленский продолжает шутить и в новой должности. По его приглашению участники юмористического шоу «Слуга народа», благодаря которому он стал президентом, приехали на конференцию YES в этом году и повеселили гостей. Посмотрите, что получилось из чата World Leaders Group, куда он только что попал», — написал он.
Одним из героев мема стал президент Беларуси, которого в чате научили (не сразу) делать селфи (скажем так, беларусское селфи).
08:56 16/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».