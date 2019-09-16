20 лет назад исчезли политик Гончар и бизнесмен Красовский
20 лет назад в Минске при невыясненных обстоятельствах исчезли оппозиционный политик Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский.
Кто такие Гончар и Красовский?
Виктор Гончар — политик, государственный деятель. Работал доцентом Белорусского института народного хозяйства, заместителем премьер-министра Беларуси, генеральным секретарем Экономического суда СНГ, заместителем председателя Молодечненского горисполкома, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Депутат Верховного Совета Беларуси XII и XIII созывов, пишет TUT.BY
Виктор Гончар. Фото: belprauda.org
Во время выборов 1994 года был в команде Лукашенко. Однако вскоре после того, как президент Лукашенко начал реализовывать политику, совсем не такую, как он обещал, Гончар перешел в оппозицию. Он активно выступал против президента в ходе ноябрьского референдума 1996 года, отказался признавать результаты референдума 1996 года. В результате лишился поста председателя ЦИК.
Анатолий Красовский — бизнесмен. Работал генеральным директором фирмы «Красико», которая занималась поставками экзотических овощей, фруктов, виноматериалов, издательством, строительством, оптовой и розничной торговлей.
Анатолий Красовский. Фото: ciwr.org
Исчезновение
Вечером 16 сентября 1999 года Виктор Гончар и Анатолий Красовский приехали в баню, расположенную в Минске по улице Фабричная, 20. Последний раз их видели примерно в 22.35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому Jeep Cherokee.
Прокуратурой Минска было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского. По данным следствия, при осмотре прилегающей территории были обнаружены осколки фар, следы торможения машины и ее удара о дерево, а также следы крови. Результаты генотипоскопической экспертизы показали, что происхождение обнаруженных на месте происшествия следов крови от Красовского исключается, а степень достоверности выводов о происхождения пятен крови от Гончара составляет 99,6%. Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что Гончар и Красовский были насильственно похищены неизвестными лицами.
В январе 2003 года дело прекратили и признали мужчин пропавшими без вести. Затем дело вновь достали из архива, но производство предварительного расследования по делу о безвестном исчезновении Гончара и Красовского было приостановлено Следственным комитетом 5 ноября 2018 года «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Кого подозревают?
«Спусковым крючком» исчезновения Гончара, по мнению его соратника Василия Шлындикова, было намерение провести через три дня — 19 сентября — расширенное заседание разогнанного к тому моменту Верховного совета 13-го созыва с участием независимых профсоюзов и оппозиционных активистов, на этом заседании собирались принять решение о национальной кампании по отстранению Лукашенко от власти на основании собранных доказательств нарушений президентом законов Республики Беларусь.
За четыре месяца до исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, 7 мая 1999 года, в Минске при невыясненных обстоятельствах исчез еще один оппозиционный политик, бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, который в свое время тоже входил в команду Лукашенко. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», которое не завершено до сих пор.
В отчете лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», основными подозреваемыми в деле о похищениях и вероятных убийствах Гончара и Красовского называют Александр Лукашенко, Виктор Шейман (тогдашний глава Совбеза), Юрий Сиваков и Владимир Наумов (в разные времена — министры внутренних дел), Дмитрий Павличенко (тогдашний командир в/ч 3214) и Николай Васильченко (тогда — начальник Службы безопасности президента).
Во многом выводы правозащитников базируются на рапорте 2000-го года генерал-майора Николая Лопатика главе МВД Владимиру Наумову, в котором тот называл исполнителем похищения полковника МВД Дмитрия Павличенко.
23 ноября 2000 года был арестован командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко. Его аресту предшествовал рапорт начальника СИЗО № 1 Олега Алкаева — об изъятии так называемого «расстрельного» пистолета накануне исчезновений Захаренко, Гончара и Красовского. Под подозрение попал и Виктор Шейман. Однако в СИЗО Павличенко провел всего несколько часов. Он был выпущен по личному распоряжению президента. Через несколько дней своих должностей лишились генеральный прокурор Олег Божелко и председатель КГБ Владимир Мацкевич. Место Божелко занял Виктор Шейман.
Лукашенко: «Они заигрались в политику»
В 2011 году Александр Лукашенко в интервью американскому профессору Григорию Иоффе рассказал, почему вмешался в расследование громкого дела и распорядлся освободить Дмитрия Павличенко.
— Уголовное дело было закрыто. Было проведено расследование, но дело закрыли. Я вмешался. Я спросил: почему вы сажаете его в тюрьму? Почему? Вы схватили его на улице и посадили в тюрьму. Продолжайте расследовать дело. Тем более, знаете, на Павличенко и тогда было накатов много. Почему? Потому что он возглавлял ОМОН в Минске, и когда наши [националисты] устроили демонстрацию и хотели свергнуть власть, у Павличенко была очень быстрая реакция. Он был не столько за президента — он был настоящим офицером. Вот есть приказ — я это сделаю. И на него там с разных сторон накатывали. Когда они пришли ко мне и сказали, что они допрашивают его и что у них есть подозрения против него, я спросил, какие у них были доказательства, ведь Павличенко был не просто человеком с улицы. Он всегда был враг нашей пятой колонны. Страшный враг. Я им сказал: покажите мне свои доказательства. Они сказали, что у них есть запись. Я сказал: хорошо, принесите ее мне, и я послушаю.
По его словам, когда ему принесли запись на прослушивание, он сравнил распечатанные протоколы и аудио, «и оказалось, что они не совпадали, некоторые части были пропущены».
Александр Лукашенко также рассказал, что по просьбе Павла Якубовича (в то время — главного редактора газета «Советская Белоруссия» дал команду устроить в Академию наук жену исчезнувшего Виктора Гончара — Зинаиду Гончар.
— То есть я же не бросаю этих людей, которых я когда-то знал. Ну, а те заигрались в политику. Но до сих пор никто не знает, где они.
08:35 16/09/2019
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