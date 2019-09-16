20 лет назад исчезли политик Гончар и бизнесмен Красовский

Кто такие Гончар и Красовский?

Виктор Гончар — политик, государственный деятель. Работал доцентом Белорусского института народного хозяйства, заместителем премьер-министра Беларуси, генеральным секретарем Экономического суда СНГ, заместителем председателя Молодечненского горисполкома, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Депутат Верховного Совета Беларуси XII и XIII созывов, пишет TUT.BY





Виктор Гончар. Фото: belprauda.org





Во время выборов 1994 года был в команде Лукашенко. Однако вскоре после того, как президент Лукашенко начал реализовывать политику, совсем не такую, как он обещал, Гончар перешел в оппозицию. Он активно выступал против президента в ходе ноябрьского референдума 1996 года, отказался признавать результаты референдума 1996 года. В результате лишился поста председателя ЦИК.





Анатолий Красовский — бизнесмен. Работал генеральным директором фирмы «Красико», которая занималась поставками экзотических овощей, фруктов, виноматериалов, издательством, строительством, оптовой и розничной торговлей.





Анатолий Красовский. Фото: ciwr.org





Исчезновение

Вечером 16 сентября 1999 года Виктор Гончар и Анатолий Красовский приехали в баню, расположенную в Минске по улице Фабричная, 20. Последний раз их видели примерно в 22.35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому Jeep Cherokee.





Прокуратурой Минска было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского. По данным следствия, при осмотре прилегающей территории были обнаружены осколки фар, следы торможения машины и ее удара о дерево, а также следы крови. Результаты генотипоскопической экспертизы показали, что происхождение обнаруженных на месте происшествия следов крови от Красовского исключается, а степень достоверности выводов о происхождения пятен крови от Гончара составляет 99,6%. Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что Гончар и Красовский были насильственно похищены неизвестными лицами.





В январе 2003 года дело прекратили и признали мужчин пропавшими без вести. Затем дело вновь достали из архива, но производство предварительного расследования по делу о безвестном исчезновении Гончара и Красовского было приостановлено Следственным комитетом 5 ноября 2018 года «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».





Кого подозревают?

«Спусковым крючком» исчезновения Гончара, по мнению его соратника Василия Шлындикова, было намерение провести через три дня — 19 сентября — расширенное заседание разогнанного к тому моменту Верховного совета 13-го созыва с участием независимых профсоюзов и оппозиционных активистов, на этом заседании собирались принять решение о национальной кампании по отстранению Лукашенко от власти на основании собранных доказательств нарушений президентом законов Республики Беларусь.





За четыре месяца до исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, 7 мая 1999 года, в Минске при невыясненных обстоятельствах исчез еще один оппозиционный политик, бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, который в свое время тоже входил в команду Лукашенко. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», которое не завершено до сих пор.





В отчете лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», основными подозреваемыми в деле о похищениях и вероятных убийствах Гончара и Красовского называют Александр Лукашенко, Виктор Шейман (тогдашний глава Совбеза), Юрий Сиваков и Владимир Наумов (в разные времена — министры внутренних дел), Дмитрий Павличенко (тогдашний командир в/ч 3214) и Николай Васильченко (тогда — начальник Службы безопасности президента).





Во многом выводы правозащитников базируются на рапорте 2000-го года генерал-майора Николая Лопатика главе МВД Владимиру Наумову, в котором тот называл исполнителем похищения полковника МВД Дмитрия Павличенко.



