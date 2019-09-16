Выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания пройдут 7 и 17 ноября 2019 года. Нынешняя парламентская кампания обращает внимание участием ранее убежденных «бойкотчиков». Но говорить о некоей массовой и мощной волне участия альтернативных кандидатов оснований нет, считает директор по исследованиям EAST-Center, политолог Андрей Елисеев.

Политолог согласен с теми, кто говорит об отсутствии выборов как таковых.









— Но назначение депутатов Палаты представителей не может стать непреодолимым предлогом для неучастия в выборах оппозиции, — считает Андрей Елисеев. — Хотя бы потому, что она может провести кампанию в пользу своей узнаваемости, для донесения обществу своей информации, своей повестки. Этот период можно действительно использовать для проведения пикетов в оживленных местах, чтобы показывать, что она действительно существует и что у нее есть свое видение развития страны.





Стратегия же бойкота, на взгляд Андрея Елисеева, не сработает.





— Она требует массовой кампании, подготовленной задолго до этой осени, единой, согласованной, учитывая отстроенный механизм фальсификаций и опыт власти, — отметил политолог.





По его прогнозам, «исходя из российской угрозы, из того, что интеграционная ситуация остается довольно неопределенной», в парламент «могут допустить нескольких условно проевропейских депутатов, чтобы использовать их как дополнительную карту в игре с Западом».