Большая часть планов сторон заключается в представлении друг другу к 1 ноября 2019 года предложений по «дорожным картам» объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года, в большинстве случаев — начале работы в объединенном режиме с 1 января 2021 года.





Как отмечает издание, речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам.





«При реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления», — пишет «КоммерсантЪ».





Подлинность проекта, рассмотренного «Коммерсантом», подтвердил источник издания в правительстве России.





Что в плане есть?

В «Программе действий» прописаны следующие моменты:





взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года;

объединение налоговых систем: предполагается, что в Союзном государстве России и Беларуси к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс;

единая таможенная политика — вплоть до совместных таможенных рейдов, общей информсистемы и едва ли не общей таможенной службы;

энергополитика. Документ прямо предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии — также без подробностей, описательным термином;

единые принципы «специальных экономических мер». Судя по всему, речь идет о контрсанкциях;

социальная политика. С января 2022 года два государства в рамках Союзного государства также намерены вести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере соцзащиты, однако в последнем случае обещано лишь «сближение уровня» соцгарантий и в будущем — «равные права» граждан двух стран;

прочее. Два министерства экономики — российское и белорусское — к 1 ноября 2019 года также должны создать «дорожную карту», объединяющую отраслевое регулирование. Помимо ТЭК, гармонизировать (в данном случае имеется в виду единый набор норм регулирования, а не единый «союзный» госорган) предлагается «промышленную политику», что бы это ни значило, режим госрегулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей. Обещаны также к 2021 году взаимный единый доступ к госзакупкам, единая система учета собственности и унификация хозяйственного законодательства, то есть, видимо, Гражданских кодексов: будет вестись работа над Основами гражданского законодательства Союзного государства.

Чего в планах нет?

В документе подчеркивается, что речь идет только об экономической интеграции.





Об объединении эмиссионных банков и единой валюте упоминаний в документе нет, но о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и, по крайней мере отчасти, едином режиме защиты инвестиций центробанки и минфины двух стран намерены договориться. ЦБ России и Нацбанк Беларуси также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора.

Документ не содержит конкретных договоренностей о судьбе «единого» бюджета Союзного государства.

Прочее. В проекте нет упоминаний про оборону, госбезопасность, суды, правоохрану и вопросы МВД, образование, здравоохранение, науку, а также непосредственно госуправление, то есть про внутреннее устройство исполнительной власти в России и Беларуси.

Ревизия договора о Союзном государстве

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должны быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере, путь к единому парламенту и единому президенту.





25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.





В июле на Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.





По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, в разработанной программе заложен принцип «две страны — один рынок». В ней нет вопросов политического характера. Он также пообещал, что программа будет опубликована, чтобы снять опасения по поводу суверенитета.





Позже министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что интеграция — это не вопрос объединения государств, речь «об объединении экономик как равных партнеров».





В конце августа проект был представлен Александру Лукашенко. 6 сентября его парафировали, то есть согласовали с возможностью незначительных изменений, премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев.



