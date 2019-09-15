Лебедько: Лукашенко пытается очеловечить себя и продать избирателю

Напомним, что в новябре состояся парламенсткие выборы, а в следующем году – президентские.





– Лукашенко должен бороться за голоса избирателей. Но особенность предстоящей кампании в том, что золотого запаса у нашего атамана, к сожалению или к счастью, нет. Поэтому Лукашенко пытается очеловечить себя и продать избирателю, – отметил Лебедько.









В этой связи он вспомнил о заявлении главы государства, согласно которому электрокар Tesla подарил ему Илон Маск.





– Я думаю, что в минской школе он пытался сказать ученикам-старшеклассникам: смотрите, какой я крутой парень, Маск чуть ли не мой знакомый, – считает Лебедько.





По его мнению, сегодня избиратели уже не покупаются на слова ведущих БТ, которые радостно сообщают: «у вас по $500».





– После этого народ не побежит голосовать «за». Реакция такая: подождите, я открываю свой холодильник и вижу, что по отношению к предыдущему он наполнен меньше. Народ вот так перед избирательной кампанией уже не купишь.





В контексте предвыборных кампаний бывший лидер ОГП впечатлен тем, как развивалась ситуация вокруг аккумуляторного завода в Бресте.





– Даже не вспомню таких ситуаций, когда Лукашенко откручивал назад и говорил, что он на стороне (активистов) Кабанова, Петрухина, тысяч брестчан, которые до этого пинали этого самого Лукашенко и созданную им систему, – сказал Лебедько.









В связи с приближающимися парламентскими выборами он отметил:





– На сегодняшний день идти и сказать людям «я кандидат от власти», «я поддерживаю Александра Лукашенко» – это получить 10-15% голосов максимум. Поэтому все, кто пойдет в противовес Кабанову, Кисляку будут «независимыми кандидатами». Главврач больницы скажет: нет, я не кандидат от власти, я профессионал, я за развитие здравоохранения.





Если бы не случился этот казус (скандал вокруг нарушений по строительству аккумуляторного завода – С.), от Бреста вполне могли бы отправить в Палату представителей Виктора Лемешевского. Ставлю на то, что если на выборах начнется какая-то движуха против обмана и фальши – начнется она с Бреста.