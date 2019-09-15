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Вера Полякова-Макей: Я доверяю мужу на тысячу процентов. У него какая-то интуиция

Об этом актриса, ведущая, жена министра иностранных дел Владимира Макея рассказала в интервью sb.by, отвечая на вопрос, отказывается ли она от каких-либо предложений




«Отказываюсь, и еще как, — говорит она. — Иногда по просьбе супруга. Я ему доверяю на тысячу процентов. Есть у него какая-то интуиция. Он говорит: «Вера, тебе это не надо, поверь». Проходит время, и я понимаю, как он был прав: это все было не нужно, это не подняло бы мой уровень, возможно, даже понизило бы его».

Однако когда она сообщила мужу о работе в программе «Наше утро» на ОНТ, услышала: «Тебя теперь и утром дома не будет?» «Ты ничего не заметишь!» — сказала я. Но, конечно, он все замечает. Работы стало больше.


«И я понимаю внутренне, что супругу это не совсем нравится. Однако очень надеюсь, что то, что я делаю на телевидении, его не расстраивает и греет душу. Хотя он и делает замечания. Причем достаточно жестко.

Но если бы он со мной «сюсюкал», я не достигала бы того, чего достигаю, и не двигалась бы вперед. Все мы артисты тщеславные, у каждого может случиться звездная болезнь. Но у меня есть муж и мама, которые периодически подрезают мне крылышки и не дают сильно вознестись», — резюмирует Вера Полякова-Макей.
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