«Отказываюсь, и еще как, — говорит она. — Иногда по просьбе супруга. Я ему доверяю на тысячу процентов. Есть у него какая-то интуиция. Он говорит: «Вера, тебе это не надо, поверь». Проходит время, и я понимаю, как он был прав: это все было не нужно, это не подняло бы мой уровень, возможно, даже понизило бы его».





Однако когда она сообщила мужу о работе в программе «Наше утро» на ОНТ, услышала: «Тебя теперь и утром дома не будет?» «Ты ничего не заметишь!» — сказала я. Но, конечно, он все замечает. Работы стало больше.









«И я понимаю внутренне, что супругу это не совсем нравится. Однако очень надеюсь, что то, что я делаю на телевидении, его не расстраивает и греет душу. Хотя он и делает замечания. Причем достаточно жестко.



