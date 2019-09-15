Польша планирует создать кибервойска уже через 5 лет

Об этом, как сообщает AFP, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, новая структурная воинская единица будет включать в себя около 2 тысяч человек, информирует enovosty.com/news.





Отметим, что современное государство в значительной части полагается на цифровые технологии, которые обеспечивают обмен информацией, функционирование банковской системы, работу предприятий и многие другие отрасли. Хакерские атаки на такие системы могут наносить серьезный ущерб той или иной стране. По этой причине некоторые страны в мире приступили к формированию кибернетических войск.









По словам Блащака, польское кибернетическое командование начнет функционировать в 2022 году, после чего начнется формирование личного состава войск. Часть людей для службы планируется нанять с помощью хакатона HackYeah. Победители некоторых конкурсов хакатона получат от военного ведомства денежные призы на общую сумму €6,9 тысячи. Ближайший HackYeah состоится 14-15 сентября 2019 года.





Другие подробности о новых войсках Блащак не уточнил.







