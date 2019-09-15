Роберта Мугабе похоронят в мавзолее
Бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе решили похоронить в мавзолее, который построят в течение месяца. При этом официальная церемония прощания с бывшим лидером прошла 14 сентября на национальном стадионе столицы Зимбабве Хараре.
Об этом сообщили The Telegraph.
В семье Мугабе возник спор относительно его погребения. Представители нынешней власти Зимбабве предлагали похоронить его в Акре Героев - кладбище, которое открыл сам Мугабе. Ранее там уже похоронили его супругу Салли Мугабе.
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. По словам родственников, Мугабе скончался после продолжительной борьбы с болезнью.
Известно, что экс-президент с начала года несколько месяцев провел в больнице Сингапура, куда собирался на медосмотр сразу после своего ухода от власти, в 2017-м году. Информация о состоянии его здоровья держалась в тайне и в прессу не попадала.
Мугабе пришел к власти в Зимбабве в 1980 году, став премьер-министром страны. Тогда он выиграл первые выборы после того, как Зимбабве обрела независимость от Великобритании. В 1987 году он ликвидировал должность премьера, а себя назначил президентом страны. Политика отстранили от власти лишь в 2017 году - в результате военного переворота он сложил с себя полномочия главы государства. На тот момент ему было 93 года. Таким образом, в двух ипостасях Роберт правил Зимбабве в течение 37 лет. Мугабе называли "самым пожилым диктатором в мире".
16:15 15/09/2019
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