Роберта Мугабе похоронят в мавзолее





Об этом сообщили The Telegraph.





В семье Мугабе возник спор относительно его погребения. Представители нынешней власти Зимбабве предлагали похоронить его в Акре Героев - кладбище, которое открыл сам Мугабе. Ранее там уже похоронили его супругу Салли Мугабе.





Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. По словам родственников, Мугабе скончался после продолжительной борьбы с болезнью.





Известно, что экс-президент с начала года несколько месяцев провел в больнице Сингапура, куда собирался на медосмотр сразу после своего ухода от власти, в 2017-м году. Информация о состоянии его здоровья держалась в тайне и в прессу не попадала.









Мугабе пришел к власти в Зимбабве в 1980 году, став премьер-министром страны. Тогда он выиграл первые выборы после того, как Зимбабве обрела независимость от Великобритании. В 1987 году он ликвидировал должность премьера, а себя назначил президентом страны. Политика отстранили от власти лишь в 2017 году - в результате военного переворота он сложил с себя полномочия главы государства. На тот момент ему было 93 года. Таким образом, в двух ипостасях Роберт правил Зимбабве в течение 37 лет. Мугабе называли "самым пожилым диктатором в мире".