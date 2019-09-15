На следующей неделе исполнится 100 дней, как Юрий Караев возглавляет белорусскую милицию. UDF.BY рассказывает, какие позитивные моменты произошли за время его руководства.





Фото: president.gov.by



Обеспечил порядок на Европейских играх, сделав милицию незаметной

Бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича руководитель Беларуси критиковал за возникновение то ли «концлагерей», то ли «гетто» при подготовке ко II Европейским играм. Караев же смог сделать так, что во время крупных соревнований милиция в форме не бросалась в глаза и не напрягала гостей форума. При этом какого-либо нарушения порядка допущено не было. Караев сам подал пример подчиненным: ходил по Минску в штатском.

Фото: МВД

В первые месяцы работы нового министра кажется, что милиции в форме и соответственно излишнего контроля на улицах столицы стало меньше.



Анонсировал отказ от «палочной» системы оценки работы милиции

По словам Караева, отныне милиция перейдет на балльную систему оценки, при которой баллы будут начисляться за серьезность раскрытых преступлений. Правда, оговорился, что внедрить новую схему будет непросто.

«Палочную систему надо менять, потому что за палками и за птичками не видно людей», – считает министр.

Эксперты приветствует отказ от доставшейся от СССР «палочной» системы, но опасаются, что МВД может закрыть глаза на «мелочевку».



Признал неадекватность действий сотрудников МВД

Прежний министр Шуневич не признавал ошибок милиции даже в самый очевидных ситуациях ее неправоты. Караев начал по-другому. Например, когда суд признал, что действиями сотрудников МВД врачу Дмитрию Середе причинен материальный вред, министр заявил:

«Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда».



Призвал прислушиваться к критике в независимых СМИ и соцсетях

Причем уже как минимум дважды.

«Ведь они тоже откуда-то эти материалы берут, и не все они придуманные или клевета. Где-то под ними какие-то основания, значит, есть… Все должны четко, как люди в погонах, прежде всего соблюдать свои обязанности и помнить, что служат народу, гражданину, обществу, защищают его права», – считает Караев.



Фото: МВД

Несколько дней назад руководитель МВД подчеркнул:

«Все то, что есть в комментариях, в том числе на независимых изданиях, или даже на оппозиционных, я внимательно читаю, пытаюсь понять и пропустить через себя градус настроений людей и общества. Я никогда не говорю: ой, там пишут обиженные или те, кому нечего делать. Или «диванные войска» — я никогда так людей не называю. Там пишут довольно грамотные люди. Их оценка для меня очень много значит, и я к ней прислушиваюсь».



Кстати, журналисты независимых СМИ отмечают: при Караеве МВД стало более открытым в плане предоставления информации.

Как дальше будет вести себя Караев?

После первых 100 дней Караева на посту министра, можно говорить о том, что на фоне предыдущих руководителей МВД, как минимум за последние 20 лет, он выглядит почти реформатором. Ни Владимир Наумов, ни Анатолий Кулешов, ни Игорь Шуневич не начинали свою работу с радикальной ревизии предыдущего опыта и намерений существенно изменить работу системы.

Но что важно учитывать: Караев действует в русле новой политики Лукашенко. Накануне избирательных кампаний руководитель страны демонстрирует, что государство стоит на защите прав граждан и гарантии справедливого отношения к ним.





Вопрос, как продолжит действовать Караев, если взгляды Лукашенко изменятся. Потому как пока министр полностью выполняет поручения руководителя страны. Например, после того, как Лукашенко потребовал подключиться МВД к уборочной кампании, Караев отправился в поле – хоть и с тактом поинтересовался у местных: «Вам от наших сотрудников помощь есть? Или больше проблем?»



