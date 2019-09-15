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Сноуден хочет уехать из России

Он просит политического убежища во Франции.

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Сноуден, выдавший журналистам секретные документы и обвиненный США в шпионаже, больше не хочет жить в России.

Об этом Сноуден рассказал в интервью французской радиостанции France Inter, информирует "Радіо Свобода".

Сноуден отметил, что попросил убежища еще в 2013 году.

"Конечно, я очень бы хотел, чтобы г-н Макрон предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден.

Ранее в интервью американской радиостанции NPR Сноуден вновь подчеркнул, что не хотел ехать в Россию и оказался там случайно, узнав на пересадке в московском аэропорту, что власти США аннулировали его паспорт.


В интервью газете The Guardian, приуроченном к выходу в свет книги его мемуаров, Сноуден рассказал подробности своей жизни в России. По его словам, он теперь меньше боится за свою безопасность, чем в первые годы, не скрывает лицо и свободно путешествует по России. Он подтвердил, что два года назад женился на американке, зарегистрировав брак в одном из московских ЗАГСов.

Сноуден бежал из США и с августа 2013 живет в России в добровольном изгнании. В период работы по контракту в Агентстве национальной безопасности США он похитил тысячи секретных документов и в июне 2013 года предоставил их в распоряжение нескольких средств массовой информации. Соединенные Штаты требуют выдачи Сноудена, потому обвиняют его в шпионаже и других преступлениях. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы или даже смертная казнь.

В июле 2016 году Белый дом отклонил петицию о помиловании Сноудена.
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