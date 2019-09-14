Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Борис Джонсон проигнорирует утвержденный королевой закон о запрете жесткого «Брекзита»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен проигнорировать закон, запрещающий выход страны из ЕС без соглашения, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

По данным издания, на ближайших переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которые состоятся 16 сентября, Джонсон сам не будет просить об отсрочке выхода из ЕС, а если такое предложение поступит от какой-либо из стран Евросоюза — отклонит его.

Джонсон также намерен бороться в суде за право провести жесткий «Брекзит» 31 октября.


Закон, подписанный королевой Елизаветой II, обязывает правительство Великобритании просить об отсрочке «Брекзита», если стороны не заключат новое соглашение до 19 октября.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что намерен добиться выхода Великобритании из ЕС 31 октября, с новым соглашением или без него.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru