По данным издания, на ближайших переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которые состоятся 16 сентября, Джонсон сам не будет просить об отсрочке выхода из ЕС, а если такое предложение поступит от какой-либо из стран Евросоюза — отклонит его.





Джонсон также намерен бороться в суде за право провести жесткий «Брекзит» 31 октября.









Закон, подписанный королевой Елизаветой II, обязывает правительство Великобритании просить об отсрочке «Брекзита», если стороны не заключат новое соглашение до 19 октября.





Джонсон ранее неоднократно заявлял, что намерен добиться выхода Великобритании из ЕС 31 октября, с новым соглашением или без него.