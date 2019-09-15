С демократом встретился независимый наблюдатель компании "Праваабаронцы за свабодныя выбары” по Гомельскому-Промышленному избирательному округу №35 Леонид Судаленко, пишет "Гомельская весна"





Об отношении к печально известному "тунеядскому" декрету №3





Претендент в депутаты "тунеядский декрет" называет полным маразмом и напоминает, что по Конституции труд в республике не является обязательным.





"Вместо того, чтобы уменьшать пенсионный возраст, создавать новые рабочие места, реформировать экономику, оказывать в конце концов помощь людям, потерявшим работу, капитан страны продолжает гнуть свою линию. Сейчас время стремительно меняется, и у нормального человека создается впечатление, что капитан со своими идеями остался где-то в прошлом веке, позади белорусского общества", - отметил в разговоре оппозиционный активист.









Мужчина приводит в пример своего сына, который уехал с семьей жить в Германию.





"Я только что гостил у сына. Он и его семья процветают! Работы хватает всем. Сын трудится инженером, только его ежемесячный доход составляет 4,5 тыс. Евро. Супруга также работает. В семье трое детей, государство на каждого моего внука по 180 Евро ежемесячно доплачивает. Семья уже построила в кредит на 30 лет большой двухэтажный дом, стоит ли говорить о гаражах и машинах", - радуется за сына Владимир Непомнящих.





Он добавляет, что наши люди работают для того, чтобы выживать, поэтому каждый боится потерять работу. Хорошие рабочие места распределяются по блату.





Почему люди молчат





"Не коснулось пока каждого как в 2017-м году, поэтому и молчат. Я иду по улице в майке с надписью «Лукашенко уходи!» и люди спрашивают, когда измениться эта власть. Мне ничего не остается, как предлагать им становиться со мной рядом. Все наши проблемы в молчании, в страхе@, - уверен Владимир Непомнящих.





"Выборов в стране нет уже 25 лет! Я иду со своей программой для детей и внуков. Самым главным считаю импичмент Лукашенко. Без отстранения его от власти ничего не измениться. Я буду предлагать назначить его капитаном хоккейной команды. Пускай забрасывает голы и завоевывает золото. Это мое желание" - подвел черту под разговором гомельский активист.