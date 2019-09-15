Алина Нагорная обхитрила ЦИК

— Например, претендентка, которая шла по Слуцкому региону, пыталась еще и в Гомельской области зарегистрироваться. Слава богу, обнаружили. К сожалению, такая двойная регистрация возникает по вине комиссий, которые не проверяют списки альтернативных групп. А они могут быть созданы в тех или иных областях. Дело в том, что наш закон написан таким образом, что даже если инициативная группа зарегистрирована незаконно, отменить это решение уже нельзя, и она имеет право на работу. Но впоследствии такое нарушение является основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты, — пояснила председатель ЦИК, которую цитирует MLYN.by





Но Ермошина все-таки не уследила. Представительница "Альтернативы" Алина Нагорная зарегистрировала инициативные группы не только в Слуцке, но также в Барановичском сельском, а также в Бобруйском Ленинском и Бобруйском Первомайском округах.









Таким образом, в ходе нынешних выборов Алина Нагорная может создать прецедент для тех претендентов на депутатский мандат, которые не верят в честность выборов, а начинают кампанию исключительно для встреч с избирателями и агитационной работы.