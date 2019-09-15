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Алина Нагорная обхитрила ЦИК

Один кандидат — один округ. Об этом правиле напомнила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе семинара для глав избиркомов Минской области.

Алина Нагорная обхитрила ЦИК
— Например, претендентка, которая шла по Слуцкому региону, пыталась еще и в Гомельской области зарегистрироваться. Слава богу, обнаружили. К сожалению,  такая двойная регистрация возникает по вине комиссий, которые не проверяют списки альтернативных групп. А они могут быть созданы в тех или иных областях. Дело в том, что наш закон написан таким образом, что даже если инициативная группа зарегистрирована незаконно, отменить это решение уже нельзя, и она имеет право на работу. Но впоследствии такое нарушение является основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты, — пояснила председатель ЦИК, которую цитирует MLYN.by.

Но Ермошина все-таки не уследила. Представительница "Альтернативы" Алина Нагорная зарегистрировала инициативные группы не только в Слуцке, но также в Барановичском сельском, а также в Бобруйском Ленинском и Бобруйском Первомайском округах.


Таким образом, в ходе нынешних выборов Алина Нагорная может создать прецедент для тех претендентов на депутатский мандат, которые не верят в честность выборов, а начинают кампанию исключительно для встреч с избирателями и агитационной работы.
  
Олег Снов, "Белорусский партизан"
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