Алина Нагорная обхитрила ЦИК
Один кандидат — один округ. Об этом правиле напомнила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе семинара для глав избиркомов Минской области.
— Например, претендентка, которая шла по Слуцкому региону, пыталась еще и в Гомельской области зарегистрироваться. Слава богу, обнаружили. К сожалению, такая двойная регистрация возникает по вине комиссий, которые не проверяют списки альтернативных групп. А они могут быть созданы в тех или иных областях. Дело в том, что наш закон написан таким образом, что даже если инициативная группа зарегистрирована незаконно, отменить это решение уже нельзя, и она имеет право на работу. Но впоследствии такое нарушение является основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты, — пояснила председатель ЦИК, которую цитирует MLYN.by.
Но Ермошина все-таки не уследила. Представительница "Альтернативы" Алина Нагорная зарегистрировала инициативные группы не только в Слуцке, но также в Барановичском сельском, а также в Бобруйском Ленинском и Бобруйском Первомайском округах.
Таким образом, в ходе нынешних выборов Алина Нагорная может создать прецедент для тех претендентов на депутатский мандат, которые не верят в честность выборов, а начинают кампанию исключительно для встреч с избирателями и агитационной работы.
Олег Снов, "Белорусский партизан"
09:55 15/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».