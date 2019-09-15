США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию





Политик заявил, что Тегеран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей», в то время как президент страны Хасан Роухани и министр иностранных дел Джавад Зариф делают вид, что занимаются дипломатией.





Помпео призвал мировое сообщество осудить агрессию со стороны Ирана и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности. Он пообещал, что США окажут содействие мировому рынку энергетики после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.





Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Власти сообщили, что возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.









Как отмечает Associated Press, ранее нефтяные объекты страны становились целями дронов шиитского движения «Ансар Аллах». Кроме того, известно, что в 2006 году боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» пытались устроить взрыв на Saudi Aramco.





Saudi Aramco считают свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) одним из крупнейших в мире, он способен перерабатывать до семи миллионов баррелей в день. В 2018 году эксперты Moody’s Investors Service назвали компанию самой прибыльной в мире — ее чистая прибыль составила 111,1 миллиарда долларов.