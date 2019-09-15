Выборы в Палату представителей: массовая эвакуация

Это если говорить о происходящем с иронией. А если серьезно, то, похоже, именно процент новых лиц в составе нижней палаты парламента станет одним из аргументов официального Минска в пользу того, что выборы в Беларуси на этот раз прошли не так, как обычно.





Напомню, что накануне предстоящей избирательной кампании от главы государства никаких прогнозов по поводу процента женщин, старых депутатов, новых депутатов, блондинов, брюнетов, учителей, медиков и т. п. в новом созыве Палаты представителей не озвучивал. Однако глава Центризбиркома Лидия Ермошина продемонстрировала прозорливость, высказав мнение, что «примерно 30% депутатов нынешнего созыва захотят сохранить свое место».





С учетом белорусских реалий, утверждение про «хотение» было спорным. А в остальном все сбывается.





Из 110 действующих депутатов 31 зарегистрировал свои инициативные группы по сбору подписей. 78 от этой идеи отказались. По одному округу — Лепельскому — данных нет, так как в этом округе (включающем, кстати, три района — Лепельский, Чашникский и Бешенковичский), видимо, не нашлось человека, умеющего пользоваться компьютером, чтобы разместить соответствующую информацию. Таким образом, будем исходить из того, что есть.









31 депутат — это 28% от состава нижней палаты парламента. Вроде, точно по Ермошиной получается. Но есть нюансы.





Во-перых, большой вопрос с переизбранием действующих депутатов-оппозиционерок Анны Канопацкой и Еленой Анисим. Против Канопацкой выставили первого секретаря Минского горкома БРСМ Сергея Клишевича, а также директора колледжа легкой промышленности и бытового обслуживания Илону Чак. Понятно, что каждый из этих соперников явно не самовыдвиженец, а «заготовка» власти.





Похожая ситуация в Столбцовском округе и у Елены Анисим, против которой идут начальник местной милиции и директор Столбцовского ПМК. Не надо говорить, что люди с такими должностями в политической самодеятельности вряд ли участвуют.





Во-вторых, не очевидна и победа на выборах достаточно активных депутатов типа Игоря Марзалюка. Так, Марзалюку в соперники выпал замдиректора «Могилевлифтмаша».





В-третьих, выборами решили потрепать нервы и некоторым малопримечательным депутатам. Например, соперником могилевского депутата Ольги Петрашовой будет директор Могилевского вагоностроительного завода.





Таким образом, процент переизбранных действующих депутатов может стать еще меньше.









С другой стороны, свое слово еще не зали партийцы. Конечно, у белорусской власти сейчас популярно хождение в народ и даже действующий спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко формально - собирает подписи в свою поддержку. Выдвижение по партийным спискам для провластных кандидатов не приветствуется, скорее его следует рассматривать как форс-мажор, но теоретически такая возможность есть. Тот же главный казак Беларуси Николай Улахович не захотел общаться с людьми, собирая подписи. Однако еще может быть выдвинут кандидатом в депутаты от Белорусской патриотической партии. Впрочем, на месте Улаховича я бы понимала, что меня «слили» - по Сенненском округу, где ранее баллотировался Улахович, уже зарегистрированы два директора и один замдректора, поэтому шансов вырвать мандат почти нет.





Таким образом, из Палаты представителей намечается массовая эвакуация. И все происходящее можно было бы считать случайностью, выборным сюрпризом, экспромтом, если бы Лидия Ермошина со своими прогнозами промолчала. Но поскольку она о 30% «депутатского хотения» высказалась заранее, то «спалила» всю схему. Таким образом, выборы проходят ровно так, как спланировали белорусские власти. Даже с перевыполнением плана. Как обычно.



