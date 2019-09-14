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С политикой не сложилось: Дорофеева будет петь, Богданович — плыть

Поход в политику для самых известных белорусских депутатов оказался не долгим.

С политикой не сложилось: Дорофеева будет петь, Богданович — плыть
Ирина Дорофеева, фото Bobrlife
Наиболее известные в народе депутаты Палаты представителей шестого созыва решили не продолжать политическую карьеру. По крайней мере, инициативных групп по сбору подписей избирателей за свое новое выдвижение они не зарегистрировали. 

Похоже, с политической карьерой заканчивают: 

Певица Ирина Дорофеева — была депутатом по Старовиленскому округу Минска

Александр Богданович — олимпийский чемпион, знаменитый каноист. Был депутатом от Осиповичей.

Вадим Девятовский — призер олимпийских игр, молотобоец. Он был депутатом от Новополоцка.

Валерий Гайдукевич — бывший командующий Внутренними войсками. Был депутатом по Пуховичам.


Иван Корж - генерал КГБ, бывший начальник УКГБ по Гомелю, а потом -  по Гродно. В нынешнем созыве он являлся депутатом по Гомельскому-Юбилейному избирательному округу.  

Валентин Михневич — генерал милиции, возглавлявший в МВД уголовный розыск. В Палату представителей шестого созыва баллотировался от Дятлово. 

Валерий Гайдукевич свой мандат уступает Олегу Болоконеву, начальнику Генштаба, первому замминистра обороны.  Иван Корж — главе Администрации Железнодорожного района Гомеля Виталию Уткину, Валентин Михневич — оному из руководителей «Гроднооблгаза». 

Ирина Дорофеева, судя по всему, уступает место в Палате представителей Светлане Любецкой, судье Верховного суда. А вот ради кого «слили» Александра Богдановича, непонятно. Пока по Осиповичам зарегистрированы три претендента на депутатский мандат — некий пенсионер Сергей Тарасик, ведущий юрисконсульт Сергей Галынский и перебежчик из демократической оппозиции в оппозицию провластную Артем Агафонов. Неужели под него? 

Аналогичная ситуация и по округу Девятовского в Новополоцке, где явный ставленник власти пока не обозначен. 

Напомним, что шанс на выдвижение кандидатом в депутаты еще имеют те, кто пойдет по партийным спискам. Однако все вышеперечисленные персоны,вроде как,  беспартийные. 
Вера Жвирко, "Белорусский партизан".
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