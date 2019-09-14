С политикой не сложилось: Дорофеева будет петь, Богданович — плыть

Наиболее известные в народе депутаты Палаты представителей шестого созыва решили не продолжать политическую карьеру. По крайней мере, инициативных групп по сбору подписей избирателей за свое новое выдвижение они не зарегистрировали.





Похоже, с политической карьерой заканчивают:





Певица Ирина Дорофеева — была депутатом по Старовиленскому округу Минска





Александр Богданович — олимпийский чемпион, знаменитый каноист. Был депутатом от Осиповичей.





Вадим Девятовский — призер олимпийских игр, молотобоец. Он был депутатом от Новополоцка.





Валерий Гайдукевич — бывший командующий Внутренними войсками. Был депутатом по Пуховичам.









Иван Корж - генерал КГБ, бывший начальник УКГБ по Гомелю, а потом - по Гродно. В нынешнем созыве он являлся депутатом по Гомельскому-Юбилейному избирательному округу.





Валентин Михневич — генерал милиции, возглавлявший в МВД уголовный розыск. В Палату представителей шестого созыва баллотировался от Дятлово.





Валерий Гайдукевич свой мандат уступает Олегу Болоконеву, начальнику Генштаба, первому замминистра обороны. Иван Корж — главе Администрации Железнодорожного района Гомеля Виталию Уткину, Валентин Михневич — оному из руководителей «Гроднооблгаза».





Ирина Дорофеева, судя по всему, уступает место в Палате представителей Светлане Любецкой, судье Верховного суда. А вот ради кого «слили» Александра Богдановича, непонятно. Пока по Осиповичам зарегистрированы три претендента на депутатский мандат — некий пенсионер Сергей Тарасик, ведущий юрисконсульт Сергей Галынский и перебежчик из демократической оппозиции в оппозицию провластную Артем Агафонов. Неужели под него?





Аналогичная ситуация и по округу Девятовского в Новополоцке, где явный ставленник власти пока не обозначен.





Напомним, что шанс на выдвижение кандидатом в депутаты еще имеют те, кто пойдет по партийным спискам. Однако все вышеперечисленные персоны,вроде как, беспартийные.



