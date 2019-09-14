Романчук: Распадется ли связка Лукашенко/Мясникович?

Он считает, что ситуация в стране не самая радужная. Промышленность сегодня стоит на коленях, а лозунг «поднимем с колен заводы» действует против власти.





«Потому что за 25 лет то, что продолжает стоять на коленях, должно быть ликвидировано. Ибо оно давно пришло в негодность, — отмечает экономист. — Посмотришь на промышленное поле Беларуси – такое ощущение, что госпредприятия приняли ислам: стоят на коленях и молятся. Правда не к Аллаху, а к своему политическому и управленческому Богу. Мол, Батя, дай льготы, подари дотации, спиши долги, защити от конкурентов/кредиторов, дай на время пару метров государственной границы. И дает-таки».









Ярослав Романчук перечислил проблемы, с которыми сегодня приходится сталкиваться: статистическое очковтирательство, побег молодежи, устаревшая система образования.





«В селе скоро будет больше бездомных собак, чем молодежи, — отмечает он. — Увядающая энергия пенсионеров направлена на закатки, дачи, огороды и поиск дешевых лекарств, а не на творческую помощь молодежи и путешествия. Социальная ориентация запуталась в соплях пропагандистов и бюрократов. Молодежная политика выродилась в БРСМ. В нем меньше традиционных ценностей, чем в БДСМ. Школы/университеты штампуют мозги и сеют невежество, воспитывают цинизм и пофигизм. Больницы/поликлиники все чаще зияют финансовыми пустотами, дефицитом знаний и человеческого сострадания».





Экономист приводит пример, сколько бюджетных средств было безвозвратно потрачено на предприятия и отрасли. Так, в цементные предприятия вложили $ 1,1 млрд. денег налогоплательщиков и получили полный провал. В деревообработку и целлюлозно-бумажные производства — $ 4 млрд., а результат – «кот наплакал».





«Аграрно-промышленные «бароны» поглотили более $ 40 млрд. И без господдержки не могут нормально работать. Львиная доля государственной поддержки – в бездну. Но самые «козырные» места в этой бездне давно заняли бенефициары экономики РОЗ (распил-откат-занос). Назвали приоритетом лен – «утопили» более полмиллиарда долларов – без толку. Машиностроение, станкостроение, легкая промышленность – пожиратели миллиардов долларов. Вал есть — чистой прибыли нет. БелАЭС почти есть – сбыта электроэнергии нет. ЕАЭС есть – свободного перемещения товаров, денег и услуг нет.





Из всего этого экономист делает вывод, что Лукашенко приблизился к точке своей бифуркации. Политической и личностной.





«Его аlter ego – коллективный «Мясникович» многоголосием начальников, валовых показателей и откровенной показухи продолжает заверять: «Все нормально. Все под контролем. Курс прежний – т. е. правильный». Дополнительные аргументы убеждения – новая женская, молодая эстетика Палаты Представителей, новые бизнес-лица в ближайшем, хоккейно-арбузном окружении президента (мол, старые выдохлись), новый международный формат «Минск – Хельсинки 2.0» и IT страна в придачу. Это все новые аргументы коллективного «Мясниковича». Они призваны укрепить старые факторы типа «кризис мировой экономики», «несговорчивость Кремля», «шкурные интересы российских олихархов», «головотяпство чиновников» и незрелость «народца», — пишет Ярослав Романчук.





И если Лукашенко не изменит эту ситуацию, быть очередной череде больших и малых кризисов, считает экономист.









«Если Лукашенко осознает тупиковость и опасность для себя лично и для страны такого сюжета, тогда он просто обязан ликвидировать свое второе лицо и переформатировать систему управления структуру собственности режим жизни деятельности миллионов производителей товаров и услуг», — отмечает Ярослав Романчук.





Впрочем, есть и третий вариант — «гротескно-водевильный».





«Это когда «Титаник» белорусской модели Совок/Госплан будет в обрамлении красавиц, под торжественные марши показателей устойчивого развития, эстетику вышиванок, гостеприимство «Дожинок» и попсу «Славянского базара» наползать на геополитический штык Кремля», — заключает Ярослав Романчук.



