Она является представительницей Республиканской партии труда и справедливости и регулярно выступает на пророссийских пропагандистских сайтах.





В интервью для СМИ Мирсалимова высказывалась, что белорусы — это русские. Такое заявление она сделала весной этого года для сайта Mogilew.by. Претендентка на депутатский мандат тогда же назвала Сталина великим деятелям истории и предложила поставить ему памятник в Беларуси. По мнению Мирсалимовой, это "намного большая величина, чем вся эта польско-литовская шляхетскость, которую нас ныне обязывают принимать как якобы белорусских деятелей”.









Скриншоты с высказываниями Мирсалимовой разместил на своей странице в "Фейсбуке" исследователь и журналист-аналитик Андрей Елисеев, пишет euroradio.fm



