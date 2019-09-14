"Мы выбираем, нас..." На выборы идет Эльвира Мирсалимова, заявлявшая, что белорусы — это русские
На выборы в Палату представителей идет Эльвира Мирсалимова, которая ранее отметилась явно антибелорусской позицией.
Она является представительницей Республиканской партии труда и справедливости и регулярно выступает на пророссийских пропагандистских сайтах.
В интервью для СМИ Мирсалимова высказывалась, что белорусы — это русские. Такое заявление она сделала весной этого года для сайта Mogilew.by. Претендентка на депутатский мандат тогда же назвала Сталина великим деятелям истории и предложила поставить ему памятник в Беларуси. По мнению Мирсалимовой, это "намного большая величина, чем вся эта польско-литовская шляхетскость, которую нас ныне обязывают принимать как якобы белорусских деятелей”.
Скриншоты с высказываниями Мирсалимовой разместил на своей странице в "Фейсбуке" исследователь и журналист-аналитик Андрей Елисеев, пишет euroradio.fm
20:27 14/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».