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"Мы выбираем, нас..." На выборы идет Эльвира Мирсалимова, заявлявшая, что белорусы — это русские

На выборы в Палату представителей идет Эльвира Мирсалимова, которая ранее отметилась явно антибелорусской позицией.

Она является представительницей Республиканской партии труда и справедливости и регулярно выступает на пророссийских пропагандистских сайтах.

В интервью для СМИ Мирсалимова высказывалась, что белорусы —  это русские. Такое заявление она сделала весной этого года для сайта Mogilew.by. Претендентка на депутатский мандат тогда же назвала Сталина великим деятелям истории и предложила поставить ему памятник в Беларуси. По мнению Мирсалимовой, это "намного большая величина, чем вся эта польско-литовская шляхетскость, которую нас ныне обязывают принимать как якобы белорусских деятелей”.


Скриншоты с высказываниями Мирсалимовой разместил на своей странице в "Фейсбуке" исследователь и журналист-аналитик Андрей Елисеев, пишет euroradio.fm
 
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