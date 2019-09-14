Отца и сына. Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

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По его словам, высокопоставленный член террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) был ликвидирован в регионе Афганистана и Пакистана. Трамп добавил, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками, пишет lenta.ru

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки», — говорится в заявлении.



