Почему не сыграет президент Латвии с Лукашенко в хоккей?

«Мы за укрепление белорусской государственности», – заявил президент Латвии Эгилс Левитс в интервью программе «Просвет». За внимание Беларуси, а точнее, за белорусский транзит, борются соседки Беларуси Литва и Латвия. Латыши даже заявили про намерение покупать электроэнергию из Островецкой АЭС. А поэтому Рига настойчиво приглашает Александра Лукашенко с визитом. Что сближает наши страны, и возможен ли хоккейный матч двух президентов? Эксклюзивное интервью Алины Ковшик с президентом Латвии.





А: Добрый вечер, господин президент!





Эгилс Левитс: Добрый вечер!





Уже 15 лет Латвия находится в составе Европейского Союза и НАТО. На ваш взгляд,каких успехов страна достигла за это время, можете ли вы поделиться конкретными историями успеха? И какие проблемы еще нужно решить?





То, что Латвия была одной из тех десяти стран, которые присоединились к ЕС в 2004 году, стало основой для ее экономического роста – очень значимого экономического роста, а также повышения уровня нашей безопасности, нашего политического веса в мире и в Европе. Я думаю, что это и есть сплошная история успеха, и не только Латвии,но и других стран, которые вошли в ЕС в 2004 году и позже.





А что насчет проблем? Что сейчас является основной проблемой?









Если говорить про европейские дела, то в последние годы я наблюдаю что-то вроде дезориентации, которая касается целей и роли ЕС в мире. Рост популизма, недостаточная определенность наших потребностей, целей, ценностей – все это создает атмосферу дезориентации и неуверенности. Я считаю, что мы должны преодолеть это в ближайшем будущем, потому что Европа очень важна для всего мира. Латвия и Польша- а также Германия и Франция – могли бы лучше противостоять вызовам современного мира, если бы они делали это вместе, а не отдельно. Как видим, сейчас ЕС нужен намного больше, чем когда-либо.





Давайте поговорим про Россию. Чувствуете ли вы российскую угрозу в Риге?









Россия пробует влиять на соседей. С точки зрения как политики, так и международного права это является проблемой. Мы настроены на хорошие отношения с Россией. Полагаю, что все европейские державы хотели иметь с ней хорошие отношения, но это также зависит от поведения России, от ее отношения к нам. Я надеюсь, что российская международная политика будет соответствовать международному праву, например, вделе Украины, потому что это [украинский вопрос] сейчас очень большая беда для Европы.





Как вы думаете, усиливает ли Россия давление на Латвию?





Мне кажется, что сохраняется конкретный уровень их влияния, отчасти в общественной мысли – появляются фейковые новости, идет то, что сейчас называют гибридной войной. Да, в этом смысле мы очень впечатлительные, но мы осознаем проблему. Полагаю, что их успехи небольшие, потому что мы в курсе ситуации, как и Польша, которая имела еще больше такого опыта. Но гибридная война не так затронула те страны ЕС, которые находятся дальше от России. Поэтому нам нужно держаться вместе и быть сильными в новых условиях, когда при помощи технологий можно повлиять настрану ЕС.





Что вы думаете про Беларусь? Хороший ли это сосед для Латвии?





Я бы сказал, что у нас более-менее хорошие отношения. Мы за укрепление белорусской государственности, она очень важна и для Европы, и для Латвии, и для Польши тоже. Мы заинтересованы в сильной белорусской государственности и поддерживаем Беларусь в этом.









Белорусы – второе по количеству этническое меньшинство в Латвии, в Риге существует белорусская школа. Какие они? Активные? Используют ли они латышский язык?





Большинство белорусов в Латвии разговаривает по-русски, по-белорусски, в меньшей степени – по-латышски. Наша политика в отношении к любому меньшинству – мы стремимся интегрировать их, поэтому общий, государственный латышский язык является обязательным для всех жителей Латвии, не только для латышей. Конечно,когда конкретная группа населения хочет иметь вторую культуру и язык, мы это поддерживаем, поэтому у нас есть и белорусская школа с белорусским языком. Новажно, чтобы мы могли понять друг друга, поэтому общий язык для всех в Латвии — латышский.





Государства Запада и Беларусь в последние годы начали сближение, и Латвия – один из лидеров этого процесса. В 2017 году латвийские власти пригласили Лукашенко посетить Латвию, а в июле еще раз озвучили приглашение. Почему вы хотите видеть Александра Лукашенко в Латвии?





Как я говорил раньше, Беларусь – наш сосед, и мы хотим иметь хорошие отношения совсеми нашими соседями – Беларусью, Россией. У нас очень хорошие отношения с Эстонией и Литвой, потому что мы все – члены ЕС. Но мы тоже стремимся иметь хорошие отношения с Беларусью и Россией. Руководители государств посещают соседние страны, потому что это – часть политики дружбы и хороших отношений..





Это был бы первый его визит к вам за очень долгое время. Верите ли вы, что Александр Лукашенко приедет? Когда этого можно ожидать?





Это должен решать белорусский президент. Приглашение все еще актуальное. Мне кажется, нам есть много чего обсудить – торговые отношения, культуристические связи. Кроме того, в Латвии, как и у других членов ЕС, фундаментальные ценности – этодемократия и первенство права. Мы открыто говорим нашим друзьям вне ЕС, что этонаши, европейские ценности. Но мы можем сохранить с соседями хорошие отношения.





Какие вопросы в этих двусторонних отношениях вы считаете наиважнейшими?





Торговля, транспорт, энергетика – в первую очередь экономические темы, но также и вопросы культуры. Как вы отметили, у нас есть значимое белорусское меньшинство со своей собственной культурой, поэтому это очень важно.



Фото: bdg.by





Господин Президент, вы играете в хоккей?





К сожалению, нет.





Я спрашиваю, потому что Беларусь и Латвия будут хозяевами чемпионата мира, это знаковое событие.





Да, будет очень интересно посмотреть!





Таким образом, мы не увидим матч «Латвийский президент против белорусского коллеги»?





Вряд ли, но может когда-нибудь мой последователь будет в состоянии сыграть против него.