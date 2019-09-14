Из мэров – в депутаты. Главы каких исполкомов идут на выборы

Несколько глав исполнительных комитетов и местных Советов депутатов идут на парламентские выборы, сообщае т Sputnik со ссылкой на данные о зарегистрированных инициативных группах.





Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей продолжается в Беларуси. Среди желающих принять участие в выборах – не только политические и общественные деятели, но и "мисс Беларусь" Мария Василевич, а также ряд бывших и нынешних топ-чиновников.

Из мэров – в депутаты

Есть среди зарегистрированных инициативных групп и несколько от "вертикальщиков".





Так, в парламент планирует пройти Виктор Николайкин, последние десять лет занимающий пост мэра Витебска, а до этого работавший зампредом Витебского облисполкома. Избираться он планирует в Витебском-Горьковском округе №17. Среди конкурентов мэра – два пенсионера и один безработный.





Избраться в Полоцке в парламент планирует и другой вертикальщик-"тяжеловес": председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Николай Шевчук. По состоянию на пятницу в его округе (№28) конкурентов нет.

Повышаем уровень

Есть среди потенциальных кандидатов и несколько глав местных Советов депутатов. Так, в Жлобине хочет избраться глава районного Совета депутатов Игорь Волков. Среди его конкурентов – учитель и руководитель фермы.





В Мозыре группу зарегистрировала председатель Мозырского райсовета Валентина Назаренко, ее конкуренты – монтажник, слесарь, специалист по продажам и безработный.





Также претендент на место в Палате представителей – глава Зельвенского райсовета Валентин Семеняко, его соперником на выборах может стать сторож местного лесхоза.





Глава местного Совета депутатов идет на выборы и в Дзержинске: конкурировать с Александром Саракачем будет сопредседатель "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава областного БРСМ Кирилл Шик. Наконец, от Шкловского округа планирует избраться глава Белыничского райсовета Андрей Канчук. Его конкуренты – директор школы-интерната и страховой агент.









Наконец, среди потенциальных кандидатов – глава Мингорсовета Василий Панасюк. В его округе (Пушкинский №103) за места также будут бороться замдиректора Мингорсправки, мастер из БНТУ, главный бухгалтер и водитель.





Выборы членов Палаты представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. За десять дней до этого местные советы должны будут выбрать членов верхней палаты парламента – Совета Республики.



