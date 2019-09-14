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Из мэров – в депутаты. Главы каких исполкомов идут на выборы

Среди желающих занять кресло депутата – занимающий последние десять лет пост мэра Витебска Виктор Николайкин.

Из мэров – в депутаты. Главы каких исполкомов идут на выборы
фото: politring.com
Несколько глав исполнительных комитетов и местных Советов депутатов идут на парламентские выборы, сообщает Sputnik со ссылкой на данные о зарегистрированных инициативных группах.

Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей продолжается в Беларуси. Среди желающих принять участие в выборах – не только политические и общественные деятели, но и "мисс Беларусь" Мария Василевич, а также ряд бывших и нынешних топ-чиновников.

Из мэров – в депутаты

Есть среди зарегистрированных инициативных групп и несколько от "вертикальщиков".

Так, в парламент планирует пройти Виктор Николайкин, последние десять лет занимающий пост мэра Витебска, а до этого работавший зампредом Витебского облисполкома. Избираться он планирует в Витебском-Горьковском округе №17. Среди конкурентов мэра – два пенсионера и один безработный.

Избраться в Полоцке в парламент планирует и другой вертикальщик-"тяжеловес": председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Николай Шевчук. По состоянию на пятницу в его округе (№28) конкурентов нет.

Повышаем уровень

Есть среди потенциальных кандидатов и несколько глав местных Советов депутатов. Так, в Жлобине хочет избраться глава районного Совета депутатов Игорь Волков. Среди его конкурентов – учитель и руководитель фермы.

В Мозыре группу зарегистрировала председатель Мозырского райсовета Валентина Назаренко, ее конкуренты – монтажник, слесарь, специалист по продажам и безработный.

Также претендент на место в Палате представителей – глава Зельвенского райсовета Валентин Семеняко, его соперником на выборах может стать сторож местного лесхоза.

Глава местного Совета депутатов идет на выборы и в Дзержинске: конкурировать с Александром Саракачем будет сопредседатель "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава областного БРСМ Кирилл Шик. Наконец, от Шкловского округа планирует избраться глава Белыничского райсовета Андрей Канчук. Его конкуренты – директор школы-интерната и страховой агент.


Наконец, среди потенциальных кандидатов – глава Мингорсовета Василий Панасюк. В его округе (Пушкинский №103) за места также будут бороться замдиректора Мингорсправки, мастер из БНТУ, главный бухгалтер и водитель.

Выборы членов Палаты представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. За десять дней до этого местные советы должны будут выбрать членов верхней палаты парламента – Совета Республики.
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