



— Вчера после того, как написал заявление на заместителя начальника в Фрунзенском РУВД поехали в травмпункт за выпиской, чтобы зафиксировать побои. В выписке врачи указали ушиб мягких тканей головы и ушиб верхней части голени.





В понедельник поеду снимать побои на судмедэкспертизу и на консультацию в правоохранительный центр «Весна». Думаю подать жалобу руководству ТЦ «Скала» на действия охраны и, в частности, на действия заместителя начальника охраны за превышение должностных полномочий, а дальше остаётся только ждать как будут развиваться события. К наряду милиции, которая приехала на вызов претензий нет.





Пикеты планирую продолжать в любом случае — на этой же площадке возле ТЦ «Скала» в том числе. Вчера получилось собрать только 6 подписей — просто не успел собрать больше.









Напомним, что вечером 13 сентября Валерий Бычковский собирал подписи возле ТЦ «Скала». Замначальника охраны ТЦ «Скала» Андрей Чумак подошел к Валерию, потребовал уйти от входа в торговый центр, а когда получил отказ — начал его толкать, вырывать телефон и ломать стенд.









Конфликт закончился тем, что Бычковского повалили лицом в асфальт, нацепили наручники и затащили в комнату охраны, после чего замначальника и Бычковский написали заявления друг на друга в Фрунзенском РУВД.











