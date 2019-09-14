Сбор подписей закончился побоями и судмедэкспертизой, но претендент на депутатский мандат сдаваться не намерен
Вчера сообщалось о том, что кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» задержали и избили сотрудники охраны когда он собирал подписи возле ТЦ «Скала». Милиция правонарушений со стороны активиста не нашла.
— Вчера после того, как написал заявление на заместителя начальника в Фрунзенском РУВД поехали в травмпункт за выпиской, чтобы зафиксировать побои. В выписке врачи указали ушиб мягких тканей головы и ушиб верхней части голени.
В понедельник поеду снимать побои на судмедэкспертизу и на консультацию в правоохранительный центр «Весна». Думаю подать жалобу руководству ТЦ «Скала» на действия охраны и, в частности, на действия заместителя начальника охраны за превышение должностных полномочий, а дальше остаётся только ждать как будут развиваться события. К наряду милиции, которая приехала на вызов претензий нет.
Пикеты планирую продолжать в любом случае — на этой же площадке возле ТЦ «Скала» в том числе. Вчера получилось собрать только 6 подписей — просто не успел собрать больше.
Напомним, что вечером 13 сентября Валерий Бычковский собирал подписи возле ТЦ «Скала». Замначальника охраны ТЦ «Скала» Андрей Чумак подошел к Валерию, потребовал уйти от входа в торговый центр, а когда получил отказ — начал его толкать, вырывать телефон и ломать стенд.
Конфликт закончился тем, что Бычковского повалили лицом в асфальт, нацепили наручники и затащили в комнату охраны, после чего замначальника и Бычковский написали заявления друг на друга в Фрунзенском РУВД.
Ян Чернявская, "Белорусский партизан"
10:58 14/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».