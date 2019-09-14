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Сбор подписей закончился побоями и судмедэкспертизой, но претендент на депутатский мандат сдаваться не намерен

Вчера сообщалось о том, что кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» задержали и избили сотрудники охраны когда он собирал подписи возле ТЦ «Скала». Милиция правонарушений со стороны активиста не нашла.

Сбор подписей закончился побоями и судмедэкспертизой, но претендент на депутатский мандат сдаваться не намерен

— Вчера после того, как написал заявление на заместителя начальника в Фрунзенском РУВД поехали в травмпункт за выпиской, чтобы зафиксировать побои. В выписке врачи указали ушиб мягких тканей головы и ушиб верхней части голени. 

В понедельник поеду снимать побои на судмедэкспертизу и на консультацию в правоохранительный центр «Весна». Думаю подать жалобу руководству ТЦ «Скала» на действия охраны и, в частности, на действия заместителя начальника охраны за превышение должностных полномочий, а дальше остаётся только ждать как будут развиваться события. К наряду милиции, которая приехала на вызов претензий нет. 

Пикеты планирую продолжать в любом случае — на этой же площадке возле ТЦ «Скала» в том числе. Вчера получилось собрать только 6 подписей — просто не успел собрать больше. 


Напомним, что вечером 13 сентября Валерий Бычковский собирал подписи возле ТЦ «Скала». Замначальника охраны ТЦ «Скала» Андрей Чумак подошел к Валерию, потребовал уйти от входа в торговый центр, а когда получил отказ — начал его толкать, вырывать телефон и ломать стенд. 


Конфликт закончился тем, что Бычковского повалили лицом в асфальт, нацепили наручники и затащили в комнату охраны, после чего замначальника и Бычковский написали заявления друг на друга в Фрунзенском РУВД. 
Ян Чернявская, "Белорусский партизан"
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