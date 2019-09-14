



По предварительным данным, один из пострадавших объектов - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.





"В четыре утра [по местному времени] службы безопасности [компании] Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкайке и Хураисе в результате [атак] беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.





Сейчас возгорание уже удалось взять под контроль, сообщают государственные СМИ.





Государственная нефтяная компания Saudi Aramco, которая управляла объектами, не ответила на запрос о комментарии.









В Абкайке находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Большая часть саудовской нефти, экспортируемой из Персидского залива, перерабатывается именно там, пишет агентство Рейтер.

Кто стоит за нападениями?

Боевики-хуситы в Йемене, которых, как считается, поддерживает Иран, совершали трансграничные нападения на Саудовскую Аравию. Их беспилотники в августе наносили удары по нефтяному месторождению Шейба компании Saudi Aramco, напоминает Рейтер.





В мае были атакованы две нефтеперекачивающие станции. Оба нападения привели к пожарам, но не нарушили производство.





В Йемене с 2005 года, после свержения президента Абдрабу Мансура Хади хуситами, продолжается война. Саудовская Аравия поддерживает президента Хади и возглавляет коалицию из нескольких стран в борьбе против хуситов. Коалиция наносит авиаудары почти каждый день, в то время как хуситы часто запускают ракеты на территорию Саудовской Аравии.





Тем не менее в регионе есть и другие источники напряженности, берущие начало в соперничестве Ирана и Саудовского Аравия.





Саудовская Аравия и ее союзник США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в Персидском заливе в июне и июле. Тегеран отрицал все обвинения.





В мае четыре танкера - два из которых шли под саудовским флагом - пострадали в результате взрывов в территориальных водах ОАЭ в Оманском проливе.





Саудовская Аравия и Джон Болтон, занимавший пост советника американского президента по национальной безопасности, снова обвинили Иран. Тегеран назвал обвинения нелепыми.









Напряженность вокруг стратегически важных судоходных маршрутов обострилась , с тех пор как Иран сбил американский разведывательный беспилотник над Хормузским проливом в июне. Спустя месяц Пентагон анонсировал выдвижение американских военных в Саудовскую Аравию.



