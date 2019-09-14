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Зеленский сыграл себя в пародии Квартала-95

На закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии YES выступил Квартал-95. Об этом сообщает LB.ua.

Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который теперь пародирует самого Зеленского, пишет ru.oxu.az


Юрий Великий, который заменил Зеленского в «Квартале», пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика.

В результате Зеленский сыграл самого себя, у них с Великим получилась небольшая комическая импровизация, но президент переводил немного не то, что говорил пародист.
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