Зеленский сыграл себя в пародии Квартала-95

Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который теперь пародирует самого Зеленского, пишет ru.oxu.az









Юрий Великий, который заменил Зеленского в «Квартале», пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика.





В результате Зеленский сыграл самого себя, у них с Великим получилась небольшая комическая импровизация, но президент переводил немного не то, что говорил пародист.



