Зеленский сыграл себя в пародии Квартала-95
На закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии YES выступил Квартал-95. Об этом сообщает LB.ua.
Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который теперь пародирует самого Зеленского, пишет ru.oxu.az
Юрий Великий, который заменил Зеленского в «Квартале», пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика.
В результате Зеленский сыграл самого себя, у них с Великим получилась небольшая комическая импровизация, но президент переводил немного не то, что говорил пародист.
09:59 14/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».