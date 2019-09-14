Ярослав Стешик. Войска отрабатывают бой с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными группами условного противника, пишет Белсат. Но есть и скрытая часть сценария. Завесу таинственности приоткроет





12 тысяч военных – из них 4 тысячи белорусов, почти тысяча единиц боевой техники, 70 самолетов и вертолетов: на полигоне Мулино под Нижним Новгородом началась активная фаза оперативных учений «Щит Союза», которые традиционно проходят через 2 года после маневров «Запад».









Сценарий также традиционный. Как заявил глава учений, заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев, это «недопущение дестабилизации обстановки в определенных районах, борьба с диверсионно-разведывательных группами и незаконными вооруженными формированиями, а также выполнение практических мероприятий в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов».





Бить партизан и диверсантов и отрабатывать массированный удар вражеской авиации белорусы и россияне будут до четверга. Практические цели понятны: армия тренируется в соответствии с планами. Политические цели – показать обществу, что так называемое Союзное государство России и Беларуси хоть что-то делает.





«Военное сотрудничество – возможно, одна из наиболее успешных областей сотрудничества, где в чем-то реальном проявляется это Союзное государство. Во вне мы показываем, что каким-то образом реагируем на укрепление позиций NATO на востоке – в Польше, странах Балтии», – полагает директор BISS Петр Рудковский.





Белорусы по-разному воспринимают необходимость этих маневров. Вот что говорят жители и гости Минска:





«Войны бы не было, но нужно, чтобы порох был сухой».





«Зря их туда послали, это пустая потеря денег. Не нужны они там».





«Если бы это были добровольные учения, если бы это был союз равных государств, как в NATO, то было бы другое дело».





«Непосредственной угрозы у нас нет, но если мы содержим армию, она должна быть профессиональной».





Почему белорусские военные едут вплоть до Нижниго Новгорода? Одна из причин, как полагает независимый военный обозреватель Александр Алесин, – скрытая часть сценария. Вражеских партизан и диверсантов не просто разбивают, а на их плечах выходят на территорию условного противника.





«Там отрабатывается та часть учений, которую в Беларуси обычно не показывают, это наступление с использованием большого количества технических средств: бронетанковой техники, ракет, РСЗО и авиации», – говорит Алесин.





Есть и политический фактор.









«Мы не хотим пугать нервных соседей. Они все сейчас нервные: и прибалты, и поляки, и украинцы», – улыбается Алесин.





Александр Алесин не называет причины нервозности: 5 лет назад российские военные сняли шевроны, замазали знаки на БТР-ах и захватили Крым. В плен брали украинских военных, которые до последнего не верили, что на них наставили автоматы те самые люди, с которыми были хорошие отношения. Потом российские кадровые военные в составе гибридных сил захватили Донецк и Луганск. Отсюда и нервозность.







