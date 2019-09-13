"Батюшка в церкви говорит, что на выборы ходить нельзя"
Историю своего похода по квартирам с целью сбора подписей за выдвижение кандидатом в депутаты Палаты представителей на портале Krynica.info рассказал Андрусь Войнич.
Ходил, собирал подписи по квартирам, и нарвался на самый интересный разговор за всю, наверное, свою жизнь. Прямо скажем, такого я не ожидал услышать никогда.
Входим в подъезд, вместе с нами входит девушка лет 25-ти, направляемся к лифту.
Я спрашиваю:
— Девушка, не хотите поучаствовать в жизни страны ?
— Как ?
— Выборы, собираем подписи за кандидата.
— Я не хожу на выборы!
— Почему ?
— По религиозным соображениям.
Заходим в лифт, пара секунд тишины, опять спрашиваю:
— Если не секрет, какая конфессия?
— Православие!
Небольшой такой шок, потому что я знаю очень много православных, причем разных и никогда не слышал и даже предположить не мог, что где-то есть запрет на участие в политике. Диалог продолжается:
— А как же свобода воли данная Богом человеку от рождения? Человек сам должен делать выбор, согласно Библии, во всем.
— Нет, вы не так понимаете. Бог назначает ЦАРЯ…
— Это кто вам такое сказал?
— Батюшка в церкви, он всё правильно говорит, на выборы ходить нельзя.
— Первый раз такое слышу. А могу я узнать, что это за батюшка такой и где сама церковь находится?
— А зачем вам это знать?
— Ну ок, а кто у вас сейчас царь?
— Кто у нас царь всем известно.
Разговор на самом деле был очень быстрый и, к сожалению мы приехали на её этаж, а так бы я с удовольствием поспрашивал её ещё часок, слишком много вопросов о деятельности РПЦ в Беларуси и о царях.
Промывка мозгов беларусам идёт полным ходом, и если это не остановить — нас ждут серьезные проблемы с самыми катастрофическими последствиями.
Кроме того, хотелось бы получить от специалистов компетентную правовую оценку действий таких вот священников, подпадают ли они, например под статью УК РБ о препятствовании выборам? Нужно и можно ли их привлекать к ответственности? Да много еще вопросов…
Андрусь Войнич
08:25 14/09/2019
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