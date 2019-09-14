6 фактов о дипломате Савиных, судьбой которого обеспокоился Лукашенко

На минувшей неделе руководитель Беларуси и министр иностранных дел внезапно сделали отдельной темой разговора будущее посла в Турции Андрея Савиных.





«Савиных решил поучаствовать в выборах. Конечно, это хорошо подготовленный человек. Дипломаты должны быть в парламенте. Тем более организовывать надо будет дипломатическую работу. А если не изберут, мы видим его где-то?» – поинтересовался Александр Лукашенко у Владимира Макея.





Когда руководитель МИД ответил, что решение выдвигаться в депутаты было принято самим послом, глава Беларуси обеспокоился: «То есть он не пропадет?».





Почему Лукашенко так интересует судьба дипломата? В поисках ответа на этот вопрос UDF.BY собрал интересные факты из биографии Андрея Савиных.

Дважды работал пресс-секретарем МИД

Впервые дипломат занимал это пост еще в 2003-2005 годах. Поработав на других должностях, Савиных вернулся к прежней работе в 2010-2013 г.г. На посту пресс-секретаря МИД дипломат мог позволить себя яркие высказывания, хотя тогда это еще не было мейнстримом.





«Ажубалис начинает мыслить как Феликс Дзержинский», – сказал как-то Савиных о руководителе литовского МИД.

Любил участвовать в ток-шоу

Савиных – редкий белорусский чиновник, не избегавший приглашений журналистов в свои программы. Дипломат ходил на ток-шоу как на провластный телеканал ОНТ, так и на независимый портал TUT.BY.





Недавно Савиных признался: «Я не либерал, это точно. Но выступаю за модернизацию нашего общества».





Фото: tut.by

Заявлял о перспективах превращения Беларуси в морскую державу

Осенью прошлого года Савиных во время визита турецкой делегации в Гомельскую область объявил о впечатляющих планах:





«Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу».









Дипломат высказал убежденность, что благодаря порту регион станет одним из главных двигателей экономического роста в стране. На заявление Савиных обратили внимание многие зарубежные СМИ.

Предлагал улучшить имидж с помощью лозунга «Беларусь – медленно просыпающийся зубр»

На страницах журнала «Беларуская думка» Савиных отмечал: одним из элементов улучшения имиджа является слоган страны. Причем этот лозунг должен быть обращен вовне. Например, «Квітней, Беларусь», «За Беларусь» скорее обращены внутрь.





«Для сравнения: слоган, обращенный вовне, – «Малайзия – истинная Азия». Рискну предложить варианты для нашей страны: «Беларусь – большая загадка Европы», «Беларусь – загадочная страна, скрытый потенциал», «Беларусь – скрытый образ, огромный потенциал», «Беларусь – медленно просыпающийся зубр», – предлагал варианты дипломат.

Его назвали иконой стильного классического образа

Журналистки неоднократно обращали внимание на внешний облик дипломата. Савиных наряду с Павлом Латушко признали «иконой стильного классического образа в госаппарате».





Савиных также называли одним из типов белорусских чиновников, «о которых мечтают белоруски и их мамы».





При нем произошел «ренессанс» в отношениях с Турцией

При после Савиных товарооборот Беларуси с Турцией неуклонно рос и в прошлом году достиг почти миллиарда долларов. Лукашенко даже заявил о «ренессансе» в отношениях с этой страной.





Эрдоган и Лукашенко обменялись визитами и заявили о дружбе, а в Минске на турецкие деньги возвели мечеть.





Отношения не испортил даже инцидент в июле этого года, когда на сотрудника посольства в Стамбуле напал психически неуравновешенный. Дипломат получил ранения, а нападавший покончил жизнь самоубийством.





Возможно, из-за чувства благодарности Лукашенко и обеспокоился будущей судьбой Савиных. К тому же опыт бывшего посла в Австрии Валерия Воронецкого показал: дипломаты могут придать лоска Палате представителей. Умение выступать и красиво транслировать месседжи, в том числе на зарубежную аудиторию, большинству депутатов крайне не хватает.



