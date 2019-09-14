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Министр МВД: Читаю комментарии в независимых СМИ и пытаюсь понять настроения в обществе

Палочную систему надо менять, потому что за палками и за птичками не видно людей», — заявил корреспонденту «Нашей Нивы» министр внутренних дел Юрий Караев во время открытия памятника погибшим воинам рабоче-крестьянской красной армии под Минском.

По словам министра, основная проблема в том, как выработать новый критерий.

«Каждый человек должен быть оценен за свою работу. Когда идет речь о качестве работы, то за каждым уголовным делом, за каждым обращением — судьба, а это важнее любой палки», — полагает Юрий Караев.

Министр провел параллель: на заводе от работника требуют, чтобы он сделал определенное количество деталей. В милиции иногда аналогично: требуют и раскрытия определенного количества преступлений, и рассмотрения обращений граждан. Но это не главное.


Министр надеется, что будет введена балльная система — когда за раскрытие значительного коррупционного преступления, нанесшего большой вред обществу, полагается больше баллов, пишет udf.by со ссылкой на Нашу ниву.

По словам Караева, существуют сотни мелких и легко решаемых, по бытовым мелочам, дел: врачу передали бутылку коньяка или учителю торт. «Но не стоит гоняться за такими показателями», — подчеркнул министр.

«Но не может быть и такого: что ты разобрался с одним крупным делом, осталось много свободного времени, а ты сидишь и думаешь, ничего не делаешь. Главное — и качество отработки материала, и чтобы люди не остались обиженными», — считает Караев.


«Не только я, но и глава государства, и люди дают нам такой посыл! Все то, что есть в комментариях, в том числе на сайтах независимых изданий, или даже оппозиционных, я внимательно читаю, пытаюсь понять и пропустить через себя градус настроений людей и общества», — объясняет Юрий Караев.

«Я никогда не говорю: ой, там пишут обиженные или те, кому нечего делать. Или «диванные войска» — я никогда так людей не называю, — резюмирует министр. — Там пишут довольно грамотные люди. Их оценка для меня очень много значит, и я к ней прислушиваюсь».
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