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Дональда Трампа обвиняют в нарушении конституции. Будут судить

Против Трампа возобновили суд за нарушение конституции.

Президента США обвиняют в том, что он нарушил Конституцию, получая прибыль за счет иностранных и американских должностных лиц, которые пользуются принадлежащими ему отелями, курортами и ресторанами.
Апелляционный суд в США принял решение возобновить рассмотрение судебного иска, ответчиком в котором является американский президент Дональд Трамп, обвиняемый в нарушении Конституции. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает Голос Америки.

Истцы утверждают, что президент США нарушил Конституцию, получая прибыль за счет иностранных и американских должностных лиц, которые пользуются принадлежащими ему отелями, курортами и ресторанами, что делает президента уязвимым для стороннего влияния, пишет korrespondent.net


Издание отмечает, что Конституция США запрещает президенту принимать подарки или выплаты от иностранных правительств без согласия Конгресса.

Апелляционный суд отменил вердикт суда низшей инстанции, который отклонил иск, поскольку истцы не смогли доказать, что пострадали от действий Трампа.

Также несколькими днями ранее в Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского. Перед этим СМИ сообщили, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот помог ему с выборами. Американский президент, по данным The Washington Post, пытается добиться возобновления расследования в Украине против своего главного конкурента Джо Байдена.
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