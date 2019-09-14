Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Елена Зеленская рассказала о своем плане действий в качестве первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, где рассказала о своем плане действий, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

Зеленская встретилась с молодыми лидерами, которые были приглашены на форум. Первая леди рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия действий и инициатив. Основными направлениями работы будут здоровье будущих поколений, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Зеленская планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации.

Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта — олимпийского и паралимпийского, а также проекты культурной дипломатии.

«Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки «, — рассказала она.
tut.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru