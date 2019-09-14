Елена Зеленская рассказала о своем плане действий в качестве первой леди
Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, где рассказала о своем плане действий, сообщает пресс-служба главы государства.
Фото: president.gov.ua
Зеленская встретилась с молодыми лидерами, которые были приглашены на форум. Первая леди рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия действий и инициатив. Основными направлениями работы будут здоровье будущих поколений, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Зеленская планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации.
Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта — олимпийского и паралимпийского, а также проекты культурной дипломатии.
«Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки «, — рассказала она.
07:59 14/09/2019
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