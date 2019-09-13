После Крыма в странах Балтии и Польше стали очень нервозно реагировать на активность российских войск у себя под боком. Среди белорусов же усилились опасения, что «зеленые человечки» из-за восточной границы могут прийти и не уйти, передает "Белсат"

Доверия между «заклятыми союзниками» нет





Аннексия Крыма впечатлила белорусское руководство. По горячим следам, в апреле 2014-го, у Александра Лукашенко вырвалось:





«Если завтра сюда придет Путин, неизвестно, на чьей стороне будут воевать русские. А я знаю, на чьей! Поэтому не надо нас пугать Путиным…»









В 2015 году белорусский президент встал на дыбы, когда Кремль попытался навязать размещение авиабазы в Бобруйске. В 2016-м была принята новая военная доктрина Беларуси – с акцентом на противостояние гибридным угрозам. Аналитики дружно заключили, что к этому подтолкнул горький опыт Украины.





Во всяком случае, хотя казенные рефрены о братстве по оружию продолжают звучать, де-факто доверия между союзниками нет.





Москва может прийти с ракетами





Напряжение между Минском и Москвой резко усилилось, когда в конце прошлого года та взяла за горло требованием «углубленной интеграции». А персоны, претендующие на знание кремлевских тайн, наперебой заговорили, что Владимир Путин может решить для себя проблему-2024, присоединив Беларусь и возглавив новое государство.





Лукашенко, похоже, удалось на сегодня отбиться от самых угрожающих пунктов «углубленной интеграции», но Москва будет дожимать, используя катастрофическую зависимость белорусской экономики от российской.





При этом Кремль хоть и напоминает раз за разом, что нужно строже блюсти союзническую верность, но не торопится давать белорусской армии более-менее современное оружие. В итоге Лукашенко пришлось договариваться с китайцами, чтобы те помогли создать ракетную систему «Полонез».





Зато Москва может навязать Минску размещение своих ракетных баз, если в регионе начнется гонка вооружений. А такая угроза усилилась после разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. К тому же российских стратегов нервирует создание базы американской системы ПРО в Польше.





Подготовка к активной фазе совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза – 2019». Фото: Максим Гарлукович / Instagram Минобороны Беларуси





Как полагает белорусский аналитик Арсений Сивицкий, у Кремля есть планы переподчинить российскому командованию региональную группировку войск двух стран, создать единую военную организацию Союзного государства. А если Минск сильно заартачится, то Москва может пойти и на вмешательство во внутренние дела Беларуси.







Коварный монстр подполз с другой стороны





Вдобавок ко всему, клеймо военного сателлита России подсекает под корень усилия белорусской дипломатии развить западный вектор, презентовать Беларусь донором региональной стабильности, расширить нишу миротворчества, продвинуть инициативу «Хельсинки-2».





Киев в свое время отверг предложения Лукашенко послать на Донбасс белорусских миротворцев: какие вы, мол, нейтралы, если под пятой Кремля. В НАТО же белорусскую армию воспринимают как часть российской военной машины.





Это не вполне справедливо, но попробуй докажи, что ты не верблюд!





И вот ведь какая ирония судьбы. На заре президентства Лукашенко чувствовал себя очень уютно под российским ядерным зонтиком и в антизападной, антинатовской риторике переплевывал даже московских ястребов. Его фраза о том, что коварный монстр НАТО подползает к синеокой Беларуси, стала мемом.









Но прошли годы – и от былой союзнической идиллии не осталось и следа. Отношения испортила череда газовых, нефтяных, продовольственных, информационных войн. «Вставшая с колен» Россия показала имперские замашки в конфликтах с Грузией, Украиной.





А потом и аннексия Беларуси под тем или иным соусом стала обыденным сценарием в устах московских комментаторов. И теперь белорусская армия без особого афиширования готовится к гибридной войне, а Лукашенко руками и ногами отбивается от военных баз дорогого союзника, видя в них опорные точки инкорпорации.





Так что паче чаяния коварный монстр обрисовался с противоположной стороны. И от него не убежать, как в дурном сне.