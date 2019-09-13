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Лукашенко признался, что арабский принц имеет дом в Беларуси

Глава Беларуси 13 сентября провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном.

В ходе беседы Александр Лукашенко признался, что хотя арабский принц впервые посещает Беларусь с официальным визитом, наша страна для него не чужая, – сообщили в пресс-службе белорусского руководителя, передает "Белсат".

«Тем более у Вас здесь свой дом», – добавил он.

По словам главы Беларуси, его с Мухаммадом бен Заидом связывают дружеские отношения. Нет проблем или спорных вопросов и в отношениях между странами. Лукашенко выразил надежду, что визит представителя ОАЭ в Беларусь придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении.


В Логойском районе находится участок Объединенных Арабских Эмиратов, который занимает площадь 3210 гектаров. Участок предназначен для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Эта земля в 2014 году передана ОАЭ в аренду на 99 лет. Годовая арендная плата с 2018 года составляет Br 885 583,59.
Источник: МГ/ИР belsat.eu
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