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Леонид Кучма рассказал о подготовке соглашений «Минск-3»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявляет, что лидеры «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина) готовятся подписать новые соглашения на встрече, проведение которой ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщает УНИАН.

Журналисты спросили Леонида Кучму – представителя Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе – готовится ли к подписанию новое соглашение, так называемый «Минск-3».

«Минск-3? Действительно, советники готовят решения, которые они (лидеры Украины, Франции, Германии и России) должны там подписать. Я имею в виду «нормандскую четверку», – сказал Кучма.

Он напомнил, что последняя встреча лидеров стран «нормандского формата» состоялась в октябре 2016 года.


«Они должны точно ответить всему миру, в первую очередь украинцам, что они сделали после последней встречи, которая была в октябре 2016 года. Столько времени прошло, если вы, ребята, взялись, то ответьте, потому что они сбросили на Трехстороннюю контактную группу – (а) мы не имеем права принимать решения. Решения принимают правительства, парламенты», – отметил Кучма.

При этом он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на особый статус для Донбасса и на массовую амнистию.

«Нормандский формат» – это международная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, куда на данный момент входят Украина, Россия, Германия и Франция.
Минские соглашения – соглашения о мирном урегулировании военного конфликта на Донбассе. Первое соглашение («Минск-1») было подписано в сентябре 2014 года, второе («Минск-2») – в феврале 2015 года.
Источник: ИИ/ИР belsat.eu
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