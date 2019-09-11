СМИ: Разведка США узнала о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в России
По данным разведки США, Россия проводила испытания крылатой ракеты Буревестник с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, пишет CNBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что все пять испытаний завершались авариями.
Источники телеканала рассказали, что самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет — около четырех секунд.
По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были поставлены на вооружение до 2025 года.
8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.
Уровень радиации был превышен в 4−16 раз.
Позже в госкорпорации Росатом сообщили, что во время происшествия на военном полигоне погибли пять сотрудников ядерного центра в Сарове.
The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.
Источник: Новое время
19:35 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».