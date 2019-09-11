Отмечается, что все пять испытаний завершались авариями.





Источники телеканала рассказали, что самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет — около четырех секунд.





По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были поставлены на вооружение до 2025 года.





8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.









Уровень радиации был превышен в 4−16 раз.





Позже в госкорпорации Росатом сообщили, что во время происшествия на военном полигоне погибли пять сотрудников ядерного центра в Сарове.





The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.