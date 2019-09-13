В Минске задержан кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси»

Активист Валерий Бычковский собирал подписи за свое выдвижение в кандидаты в депутаты у входа в торговый центр «Скала». Через некоторое время к нему подошел заместитель начальника охраны и в грубой форме потребовал прекратить пикетирование, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».









Валерий предложил вызвать милицию. Сотрудники Фрунзенского РУВД приехали и сказали, что нарушения закона со стороны активиста нет. После того, как они уехали, замначальника охраны ТЦ «Скала» подошел к Валерию и стал его толкать, вырывать телефон, ломать стенд. Затем, когда активист попытался защитить свое имущество, на месте инцидента появились сотрудники милиции, которые его задержали.





Вот что рассказал активист:





- Пришел с начала охранник ТЦ «Скала» с милиционером, потребовал уйти. Я сказал, что закон на моей стороне, и я имею права тут стоять и что разрешение от торгового центра мне не требуется. Они вызвали наряд милиции. Наряд приехал, тогда пришел замначальника охраны – Чумак Андрей. Все было нормально, вежливо, претензий не было. Милиционеры переписали данные и уехали. Минут через 15 – 20 опять пришел замначальника и начал «быковать» в вызывающих тонах и опять: «Уходи, это наша территория, надо разрешение» и все в этом духе. Далее я ему объясняю нормы закона, на что он мне ответил: «В ж...у твой закон, я тебе твои бумажки в зад засуну», в общем начал провоцировать на конфликт.









Подошел ко мне вплотную, просто вплотную, толкнул меня туловищем и головой, на что я его рефлексивно оттолкнул рукой. Замначальника стал сразу кричать, что якобы я на него напал, поцарапал. Сразу начал звонить своим коллегам, которые буквально через 30 секунд показались из-за угла.





Я достал телефон и начал снимать что там никаких царапин ни на теле, ни на лице нет. Тогда Чумак набросился на меня с кулаками, просто устроил провокацию. После таких действий я обратился к милиционеру, чтобы последний зафиксировал факт нападения, а тот стоит, как будто ничего и не произошло, будто все равно. Чумаку лет за 50, а милиционер – молодой хлопец, который при этом магазине работает и подчиняется охране магазина. Я опять попытался Чумака сфотографировать и тот начал толкаться. После этого и охранники, и милиционер повалили меня лицом в асфальт, нацепили наручники, затащили в комнату охраны. У меня ссадины, болит нога. Буду требовать снятия побоев. Сейчас пишу на Чумака заявление, а Чумак, в свою очередь, написал на меня.



