В инициативную группу вошли 57 человека, руководит ею Сергей Вакуленко, который уже забрал удостоверения и подписные листы. Группа планирует начать сбор подписей.





«Начиная с ближайших субботы или воскресенья мы планируем проводить пикеты. Во время пикетов ставим перед собой задачу не только собрать подписи, но также пригласить людей быть нашими представителями и войти в состав участковых комиссий и, конечно, принять участие в качестве наблюдателей», – рассказал «БГ» Александр Кабанов.









Блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов является активистом кампании по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода. Помимо него, принять участие в выборах по двух другим округам от протестного движения собираются Роман Кисляк и активистка Елена Макаревич. Заявления о регистрации их инициативных групп окружные избиркомы рассмотрят 13 сентября.





Примечательно, что в инициативных группах каждого претендента в кандидаты - по 60-70 человек. Таким образом, чтобы достичь проходной цифры в 1000 подписей каждому члену инициативных групп нужно собрать буквально по 15-20 подписей.