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Противники аккумуляторного завода выдвигаются по всем избирательным округам Бреста

11 сентября окружная избирательная комиссия Брестского-Западного избирательного округа №1 зарегистрировала инициативную группу по сбору подписей за выдвижение кандидатом в депутаты активиста и блогера Александра Кабанова, сообщает «Брестская газета».

В инициативную группу вошли 57 человека, руководит ею Сергей Вакуленко, который уже забрал удостоверения и подписные листы. Группа планирует начать сбор подписей.

«Начиная с ближайших субботы или воскресенья мы планируем проводить пикеты. Во время пикетов ставим перед собой задачу не только собрать подписи, но также пригласить людей быть нашими представителями и войти в состав участковых комиссий и, конечно, принять участие в качестве наблюдателей», – рассказал «БГ» Александр Кабанов.


Блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов является активистом кампании по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода. Помимо него, принять участие в выборах по двух другим округам от протестного движения собираются Роман Кисляк и активистка Елена Макаревич. Заявления о регистрации их инициативных групп окружные избиркомы рассмотрят 13 сентября.

Примечательно, что в инициативных группах каждого претендента в кандидаты - по 60-70 человек. Таким образом, чтобы достичь проходной цифры в 1000 подписей каждому члену инициативных групп нужно собрать буквально по 15-20 подписей.
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